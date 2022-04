Frasi sull’amore eterno, per una dichiarazione romantica

Quando si ama non si può dare un tempo al proprio sentimento: si vive con la certezza che possa durare per sempre e, spesso, è così. Ci sono sentimenti che non finiscono mai, neppure quando la relazione è finita, e altri che il tempo non solo mantiene ma fa anche crescere trasformandoli in qualcosa di sempre più profondo.

Ma come trasmettere tutto questo cercando di non essere banali, ma anzi regalando un pensiero speciale alla persona amata? Con delle frasi sull’amore eterno capaci di toccare le corde del cuore e di raccontare quanto grande e infinito sia l’affetto che lega all’altra persona. DiLei ha selezionato alcuni degli aformismi e delle citazioni più romantiche per raccontare l’amore eterno.

Frasi sull’amore eterno

“Ci ameremo per sempre”, ma come dirlo con una citazione a effetto e romantica? Le frasi sull’amore eterno sono molte e ognuna di loro racconta un aspetto speciale del rapporto. Per fare una dichiarazione bellissima, ma anche solo per dimostrare a parole il proprio sentimento, ecco una serie di pensieri unici da dedicare alla persona amata per regalarle un istante di grande felicità.

L’amore vero essendo infinito ed eterno, non può essere consumato che nell’eternità. (Aldous Huxley)

Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donna, entrambi toccano il cuore dell’eternità.(Khalil Gibran)

Vieni, rendiamo immortale l’amore, tu ed io. (Herbert Trench)

Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stato. (Efraim Medina Reyes)

Quando si è innamorati nulla esiste là fuori conta solo il pensiero dell’amato e i battiti del cuore che l’accompagnano. Per gli innamorati non esiste tempo. (Stephen Littleword)

Sei nell’anima. E lì ti lascio per sempre. Sospeso, immobile. Fermo immagine. Un segno che non passa mai. (Gianna Nannini)

Niente è per sempre, per questo voglio che tu sia il mio niente. (Frida Khalo)

Se tu vivessi fino a cent’anni, vorrei vivere fino a cento meno uno così non dovrei mai vivere senza di te. (A. A. Milne)

Se fossi certa che finita questa vita la mia e la tua continueranno a vivere, getterei la mia come una buccia e sceglierei con te l’eternità. (Emily Dickinson)

Qualcuno dice che è un incantesimo come un altro: scade anche l’amore alla data segnata sul suo dorso invisibile. Per quello quando vedi coppie che vivono nell’eterno, ti chiedi quale antidoto usino o come abbiano fatto a prolungare per sempre quell’incantesimo. (Fabrizio Caramagna)

Frasi d’amore “insieme per sempre”

Stare inisieme per sempre e poi oltre, è questo l’amore eterno. Ci sono tantissimi artisti che hanno raccontato a parole questo sentimento, così totale e completo, che supera le barriere del tempo, che riesce a mettere da parte i propblemi che si possono incontrare lungo il cammino e ad andare avanti. Lo hanno fatto dando vita a citazioni e aforismi pieni di amore, capaci di toccare il cuore di chi li riceve.

Ecco le più belle frasi per dire alla persona più speciale che starete “insieme per sempre”.

Amore, quando ti diranno che t’ho dimenticata, e anche se sarò io a dirlo, quando io te lo dirò, non credermi. (Pablo Neruda)

Ti amo e ti amerò fino alla morte, e se c’è una vita dopo che, ti amerò allora. (Cassandra Claire)

La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore: più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti. (William Shakespeare)

L’amore vero si dispera o va in estasi per un guanto perduto o per un fazzoletto trovato, e ha bisogno dell’eternità per la sua devozione e le sue speranze. Si compone insieme dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo. (Victor Hugo)

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore. Dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali. Lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie. Perché sei un essere speciale. Ed io, avrò cura di te. (Franco Battiato)

Sappi che sceglierei te, sceglierei te mille volte, che fosse per me sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte, o tutta la vita. (Charles Bukowski)

Conosco una sola misura del tempo: con te o senza di te. Roberto Benigni

Poesie sull’amore eterno

Amare per sempre una persona è qualcosa che spesso ci si augura, soprattutto quando l’oggetto dei sentimenti ricambia con il medesimo ardore. Per questo, dedicarsi pensieri speciali, diventa un modo per aprire il proprio cuore e lasciare che il desiderio di amore infinito prenda voce. Canzoni, ma anche poesie sull’amore eterno, aforismi e citazioni da scrivere per quella persona speciale, che si vorrrebbe sempre accanto. Perché una delle cose più importanti in un rapporto è quella di non mai dare per scontato nulla, ma di esprimere i propri setimenti al proprio partner.