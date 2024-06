Filippo Bisciglia, morta la nonna: “Ciao amore mio, fai buon viaggio”

Fonte: IPA Filippo Bisciglia, morta la nonna centenaria

Filippo Bisciglia ha perso una delle persone che amava di più al mondo. A comunicarlo è stato lo stesso conduttore di Temptation Island con una storia condivisa su Instagram: uno scatto abbracciato alla sua nonna Vilma, morta pochi mesi dopo aver compiuto 100 anni, e poche parole che bastano a comprendere l’entità del loro legame. Non a caso la signora Vilma è sempre stata molto presente sui social di Bisciglia, con la leggerezza e l’ironia che ha certamente trasmesso al nipote.

Filippo Bisciglia, le parole per nonna Vilma

Non siamo mai pronti fino in fondo, pur con la consapevolezza che nessuno è eterno. Filippo Bisciglia è sempre stato legato alla nonna Vilma, che spesso ha coinvolto in divertenti video e siparietti da condividere sui social con i suoi follower. In qualche modo la sua nonna era diventata nonna per chiunque lo seguisse, strappando un sorriso con il suo candore e la sua spontaneità.

Anche per tale ragione la notizia della sua morte è stata accolta con grande tristezza da tutti. Il conduttore di Temptation Island ha comunicato la notizia tramite una storia su Instagram, nella quale ha condiviso un selfie insieme alla nonna che lo scorso 7 febbraio aveva compiuto 100 anni. Sorridenti, divertiti, con un albero di Natale sullo sfondo. L’ultimo trascorso insieme.

“Ciao amore mio, fai buon viaggio – ha scritto a corredo dello scatto -. Sei stata la mia vita e continuerai a esserlo in tutti i miei ricordi indelebili che non potranno essere cancellati… Mi mancherai tantissimo… Noi che siamo cresciuti con i Nonni sappiamo…”. Ed è proprio vero quanto ti lasci una persona come il nonno o la nonna. Più che semplici genitori, spesso complici e compagni di vita perfino più di un genitore.

Filippo Bisciglia e il profondo legame con la famiglia

Non è scontato avere un buon rapporto con i propri famigliari e quando accade di osservare, anche tramite i social, legami di questo genere è sempre un balsamo per il cuore. Filippo Bisciglia li ha messi spesso in bella mostra, non solo coinvolgendo la nonna ma anche i genitori. Non mancano fotografie che lo ritraggono da piccolo tra le braccia dei propri cari, testimonianze di un’infanzia che ha lasciato un segno assolutamente positivo nel suo modo di concepire la famiglia.

A fronte dei momenti belli, però, non sono mancati quelli brutti, come del resto accade in tutte le famiglie. Il padre Pietro, ad esempio, nel 2021 è stato molto male e i problemi di salute si sono trascinati negli anni successivi, come lo stesso conduttore di Temptation Island (la cui nuova edizione va in onda a partire da giovedì 27 giugno in prima serata su Canale 5) aveva spiegato in un’intervista a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo.

“Sta bene, è forte. Papà è forte, papà ride sempre – aveva detto -. (…) Gli hanno amputato una gamba. Lui è della vecchia generazione. Quando gli chiedi come sta, ti dice sempre che sta bene. Quando tralasci le cose, arrivi alla conclusione finale che purtroppo è la più brutta, ed è stata questa. A casa ho mamma che è fortissima, è una roccia”.