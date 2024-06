Temptation Island 2024 quando inizia, ecco la data ufficiale

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island sta per tornare. La notizia è ufficiale ormai da tempo e, come tutti i fan già sanno, il programma è stato interamente registrato ed è pronto per la messa in onda. Nessuna sorpresa sotto l’aspetto della conduzione. Gli estimatori di Filippo Bisciglia, che sono davvero tanti, possono dormire sonni tranquilli.

Il presentatore infatti non rientra nella lista dei nomi da “tagliare” in questa nuova fase di rinascita e riorganizzazione di Mediaset. Nel “viaggio nei sentimenti” ha trovato la propria posizione preferita, anche se non è da escludere un nuovo progetto in futuro. Nel frattempo sappiamo quando va in onda Temptation Island 2024.

Temptation Island 2024, sfida agli Europei

Mediaset ha dovuto far fronte a un problema gravoso in termini di programmazione. Parliamo ovviamente degli Europei di calcio 2024. Inutile ripetere come il calcio non solo sia lo sport più seguito al mondo ma sia una religione in Italia.

Al netto di chi, statisticamente pochi, non segue neanche le gare della Nazionale, un programma di massa come Temptation Island non può ignorare l’ovvia e prevedibile preferenza per la squadra di Spalletti.

Ma non solo gli Azzurri rappresentano un ostacolo da dribblare. Pier Silvio Berlusconi intende infatti massimizzare i potenziali ascolti. Ciò vuol dire mirare anche ai tanti che guarderanno alcune delle gare di altre Nazionali, come ad esempio Spagna, Germania, Inghilterra e Francia (le maggiori e favorite, dunque).

La soluzione? Le prime due puntate dovranno essere incastrare ad hoc per evitare sovrapposizioni. Ciò vuol dire che c’è ancora un po’ da attendere. Di seguito vi riportiamo tutte le date nel dettaglio.

Temptation Island 2024, quando inizia

Come detto, gli Europei di calcio 2024 in Germania sono una minaccia seria per gli ascolti. Il nuovo viaggio nei sentimenti deve tenerne conto e così in nessun caso ci sarà uno scontro a distanza con la Rai.

Le nuove coppie verranno mostrate in questi momenti delicati e un po’ trash a partire da giovedì 27 giugno. Ecco la data della puntata d’esordio, scelta perché gli Europei saranno in pausa. La fase a gironi, infatti, si concluderà mercoledì 26 giugno.

Seconda puntata invece prevista per giovedì 4 luglio, ovvero tra gli ottavi e i quarti di finale, che si disputeranno rispettivamente dal 29 giugno al 2 luglio e dal 5 al 6 luglio. Terza puntata invece giovedì 11 luglio, ovvero il giorno dopo il termine delle semifinali in Germania. Da qui in poi si proseguirà senza il peso degli Europei.

Non è però ancora certo quando e in che modo si darà l’ultimo saluto a questa nuova edizione dell’amatissimo docu-reality in onda su Canale 5. Publitalia indica la chance di un doppio appuntamento per mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, così da concludere la messa in onda prima di agosto.