Così come l’estate ha lasciato il posto all’autunno, anche il programma Temptation Island è stato riproposto in pochissimo tempo dopo l’ultima edizione. E pensare che, non poco tempo fa, abbiamo atteso per anni il ritorno di uno dei programmi di punta di Mediaset, quello in cui un po’ tutti – chi più, chi meno – ci ritroviamo, per fare i conti con quello che ci rende a tutti gli effetti umani: i sentimenti.

La formula del “viaggio dei sentimenti” è ancora una volta guidata da lui, quello che ormai è il Re dei Sentimenti, sempre in grado di intervenire con garbo, talvolta arrabbiandosi, spesso lasciandosi andare alle lacrime (come nell’ultima puntata dell’edizione autunnale di Temptation Island). Stiamo parlando di Filippo Bisciglia, a cui va il nostro (sentito) 10: è la punta di diamante del programma, che oggi non riusciremmo a immaginare condotto da nessun altro. Ma c’è una nota stonata di sottofondo, un’obiezione che molti affezionati non hanno potuto fare a meno di notare: le coppie ci hanno conquistato come le altre volte? Le nostre pagelle dell’edizione autunnale di Temptation Island.

Filippo Bisciglia, la punta di diamante di Temptation Island. Voto: 10

Al termine dell’edizione autunnale di Temptation Island, tornato in onda per ben due volte nello stesso anno, Filippo Bisciglia si è congedato con una domanda rivolta agli spettatori: “Secondo voi, il viaggio dei sentimenti tornerà?”. Ha naturalmente ringraziato noi, gli spettatori – parliamo pur sempre del 20.73% di share – le persone che lavorano al programma, capitanati da “una donna speciale, a cui voglio tanto bene”. Il programma è targato Fascino, e Fascino è Maria De Filippi. Non serve aggiungere altro.

La presenza in televisione di Bisciglia non è mai stata in dubbio. Lo stesso Maurizio Costanzo aveva riconosciuto in lui delle qualità ideali: talento, educazione, pacatezza. E anche un certo modo di affrontare e “maneggiare”, metaforicamente si intende, la cosa più difficile al mondo: i sentimenti altrui. Bisciglia si è confermato ancora una volta il Re dei Sentimenti, perché se il prodotto funziona, è anche per merito suo.

Coppie “scoppiate” al limite. Voto: 4

Al centro di Temptation Island ci sono loro: le coppie. Premessa: questa edizione di Temptation Island è partita con il piede sull’acceleratore. Forse per i protagonisti scelti, o un po’ perché far tornare un programma forte a pochi mesi di distanza è sempre un rischio, perché le aspettative del pubblico sono altissime. Ci si aspettava grandi cose. Se da una parte i fan più affezionati si sentono già orfani dell’appuntamento settimanale, dall’altra la forza di questo viaggio dei sentimenti non è stata altrettanto impattante.

Per le coppie di quest’anno, dobbiamo dirlo, è stata una… strage. Su sette coppie, solamente due sono rimaste insieme: per Titty e Antonio, promessi sposi, è saltato pure il matrimonio. Il resto è stato puro show, tra tradimenti e anelli gettati nel fuoco. Ma anche temi che destano dal torpore televisivo: arriva il momento in cui è necessario ammettere che Temptation Island ci mette di fronte a tutte le nostre paure. Lo fa con la giusta colonna sonora, ma anche con una dose estrema di amori al limite: donne tradite, uomini possessivi, se non ossessionati.

Le scene più belle dell’edizione. Voto: cult

Quali sono le scene cult dell’edizione autunnale di Temptation Island? Non possiamo dimenticare il momento in cui Titty, che si è lasciata con Antonio, ha gettato l’anello di fidanzamento nel fuoco. Che è diventato verde: non avevamo mai visto niente di simile nel corso del programma. Spettatori allibiti, ma probabilmente conquistati da una scena quasi da film, che è stata accompagnata persino dai sottotitoli, essendo il dialetto napoletano ormai parte integrante del programma nei momenti più concitati.

Un’altra scena cult? Dobbiamo fare ancora una volta il nome di Filippo Bisciglia. Qualcuno ricorda il falò di confronto tra Giulia e Mirco? L’ex coppia è ormai scoppiata, e lui sta frequentando la single Alessia. Ma non è questo il punto. Ci riferiamo al momento iconico dell’esterna di Mirco con la single, quella gita al lago che si è trasformata in uno show da protagonista per Bisciglia. Il conduttore, in motoscafo, ha raggiunto i due, con in sottofondo la colonna sonora de Lo Squalo. Temptation Island è anche e soprattutto questo: non c’è un vero e proprio confine tra realtà, cinema e surrealtà. E, forse, accade proprio come nella vita vera.