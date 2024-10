Ascolti tv del 22 ottobre, il gran finale di Temptation Island batte Mike

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

La seconda e ultima puntata della mini serie Mike, dedicata a Mike Bongiorno, è andata in onda su Rai 1 e ha sfidato il leader degli ascolti tv di questi ultimi mesi, Temptation Island, trasmesso su Canale 5, che conferma essere la trasmissione da record per quanto riguarda lo share.

Dopo il successo della prima puntata di Mike, dove Claudio Gioè interpreta Mike Bongiorno, che ha battuto il Grande Fratello nella battaglia dello share, l’episodio conclusivo si è trovato a fronteggiare Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, che nella versione estiva è riuscito persino a scalzare Alberto Angela. Ma Mike Bongiorno è il re del quiz e non ha intenzione di cedere lo scettro, ma purtroppo l’ha dovuto fare.

La miniserie a lui dedicata, trasmessa su Rai 1, si apre nel 1971: Mike è all’apice della popolarità grazie a Rischiatutto e da qui si snodano a ritroso i capitoli più significativi della sua parabola, in un armonico alternarsi tra la cornice, costituita da un’approfondita e dinamica intervista televisiva, e i diversi flashback che prendono il via dall’infanzia a New York per arrivare anno dopo anno all’incontro con Daniela Zuccoli, la ragazza che sposerà nel 1972 e che resterà al suo fianco fino all’ultimo giorno.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 3 una nuova puntata della trasmissione condotta da Francesca Fialdini, Le Ragazze, che ha ospitato la scrittrice Sveva Casati Modignani. Su Rete 4 Bianca Berlinguer si è occupata a È sempre Cartabianca della tensione tra Governo e magistratura per la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei dodici migranti nel centro in Albania, perché provenienti da Paesi non completamente sicuri. C’è attesa per il decreto che punta a superare la sentenza europea. Su La7 a DiMartedì ospiti in studio Pier Luigi Bersani e Giuseppe Conte.

Prima serata, ascolti tv del 22 ottobre: Temptation batte Mike

Su Rai 1 Mike incolla al piccolo schermo 2.840.000 spettatori pari al 15.6% di share mentre su Canale 5 Temptation Island piace a spettatori pari al di share 20,7%; su Rai2 dopo una presentazione di 25 minuti (670.000 – 3.1%), il debutto di Boss in Incognito intrattiene 1.009.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Shooter piace a 912.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Le Ragazze segna 592.000 spettatori con il 3.1% (presentazione di 9 minuti: 598.000 – 2.8%).

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 628.000 spettatori (4.3%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.420.000 spettatori e l’8.3% (Più: 487.000 – 7.2%). Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 433.000 spettatori con il 2.5% (replica di seconda serata: 102.000 – 1.9%). Sul Nove l’ultimo appuntamento con Best Weekend ottiene 240.000 spettatori con l’1.3% (replica di seconda serata: 105.000 – 1.3%).

Access Prime Time, dati del 22 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.552.000 spettatori (22.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.578.000 spettatori (26.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia è seguito da 2.889.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 444.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.354.000 spettatori (6.6%), nel primo episodio, e 1.694.000 spettatori (7.9%), nel secondo episodio.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.140.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.543.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 970.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 846.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.850.000 spettatori e l’8.8%. Su Tv8 100% Italia gioca con 370.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 395.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte di 12 minuti, e 554.000 spettatori con il 2.6%, nella seconda parte in in onda dalle 21 alle 21:52.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.438.000 spettatori pari al 18.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.507.000 spettatori pari al 20.8%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.157.000 spettatori (17.7%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.369.000 spettatori (21.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (351.000 – 3.1%), Medici in Corsia totalizza 319.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 414.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 377.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 535.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.738.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 897.000 spettatori (4.7%) e Viaggio in Italia sigla 864.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa piace a 952.000 spettatori (5.1%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 260.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 454.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 256.000 spettatori con il 2.1%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 393.000 spettatori con il 2.1%.