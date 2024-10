Chi è Valentina Romani che interpreta Daniela Zuccoli in Mike

Fonte: IPA Valentina Romani

Una delle cose più belle delle produzioni che raccontano la vita dei grandi dello spettacolo, oltre a offrirci uno sguardo sulle sfaccettature meno conosciute di personaggi tanto amati, è vedere come attori e attrici delle nuove generazioni interpretano e vestono i panni di chi ha lasciato il segno.

Giovani attori che si immergono in storie passate, mettendo in scena vite ed epoche forse lontane dalla loro, ma che ci regalano la possibilità di rivivere momenti significativi. È quello che vedremo in Mike, la serie Tv che ripercorre la vita di Mike Bongiorno. Tra i protagonisti, troviamo anche Valentina Romani nel ruolo di Daniela Zuccoli.

Chi è Valentina Romani

Chioma ramata, occhi chiari e un sorriso contagioso. Valentina Romani, pur essendo ancora giovanissima, è già uno dei volti più apprezzati dagli amanti della serialità italiana. Nata a Roma il 16 giugno 1996, ha sempre saputo di voler fare l’attrice.

Fin da bambina, infatti, Valentina si divertiva a immedesimarsi in piccoli ruoli insieme ai suoi cugini: “Ci vedevamo in Toscana, nella casa che la nostra famiglia ha vicino al mare, e passavamo l’estate insieme. Io davo indicazioni a tutti su cosa fare, e i miei zii e i miei genitori erano costretti ad assistere. Ho sempre amato raccontare le storie e inventarle. Crescendo, questo desiderio non è mai andato via. Anzi, si è rafforzato. Recitare è stata una scelta naturale. Dentro di me, sapevo di volerlo fare” ha raccontato in un’intervista.

Un sogno che si è concretizzato dopo tanto lavoro e formazione. Dopo aver studiato e lavorato in teatro, nel 2014 Valentina inizia a muovere i primi passi nel mondo delle serie TV, prendendo parte a produzioni come Che Dio ci aiuti, Un passo dal cielo e Rex 8.

Nel 2017 recita nella serie La porta rossa e, l’anno seguente, prende parte a Skam Italia, la serie di Netflix che racconta le vicende di un gruppo di liceali impegnati a vivere un’adolescenza fatta di amori e problemi tipici di quella fase della vita. Nello stesso anno lavora anche in Aldo Moro – Il professore, un film per la televisione diretto da Francesco Miccichè, che le è valso il Premio Penisola Sorrentina come Miglior attrice protagonista.

Nel 2020 Valentina entra nel cast di Mare Fuori, dove interpreta Naditza, una giovane detenuta dal carattere ribelle e sfaccettato. Un ruolo che le ha anche permesso di conoscere Nicolas Maupas, collega della serie con cui ha intrapreso una relazione amorosa.

Appassionata di storie in tutte le loro forme, Valentina non si è limitata alla recitazione in ambito televisivo. Nel 2023 viene scelta per lavorare al cinema in Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti e, un anno dopo, pubblica il suo primo libro: Guarda che è vero.

Valentina Romani è Daniela Zuccoli in “Mike”

A confermare ulteriormente il suo talento arriva per Valentina la possibilità di far parte del cast di Mike, la serie Tv dedicata a Mike Bongiorno in occasione del centenario dalla sua nascita.

I due episodi, presentati alla Festa del Cinema di Roma, ripercorrono la vita di uno dei volti più amati della Tv, raccontandone non solo i successi, ma anche le parti più intime e personali, regalando agli spettatori un racconto inedito. Valentina interpreta Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno, che a 20 anni conobbe il celebre conduttore e se ne innamorò.

“La serie esplora un aspetto umano molto forte e importante, che forse è anche una chiave del successo di Mike: la sua capacità di entrare nelle case delle famiglie italiane e parlare a un pubblico vasto, dai più giovani ai più anziani, una sorta di comunicazione universale“, ha raccontato Valentina in un’intervista.

Oltre a lei, il cast della serie include Claudio Gioè, che interpreta Bongiorno adulto, ed Elia Nuzzolo, nei panni di un Mike più giovane. Una miniserie che promette di omaggiare un personaggio che, già di per sé, è indimenticabile.