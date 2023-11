Chi è Nicolas Maupas, da Un Professore a Noi siamo leggenda

Nicolas Maupas è uno degli attori più promettenti nonché uno dei più richiesti al momento in Italia. È diventato popolare indossando i panni di ‘o Chiattillo in Mare Fuori. Fiction dopo fiction, ruolo dopo ruolo, il giovane interprete si sta creando una carriera di tutto rispetto.

Chi è l’attore Nicolas Maupas: età, altezza, origini

Nicolas Maupas è nato il 29 ottobre 1998. Ha 25 anni ed è del segno dello Scorpione. L’attore è italo-francese: la madre è una giornalista di origini siciliane mentre il padre è un grafico pubblicitario d’Oltralpe. Non ha fratelli o sorelle ed è cresciuto nella provincia milanese. È alto 185 cm. Ha frequentato il liceo classico Salvatore Quasimodo di Magenta e successivamente ha studiato recitazione all’Accademia 09 di Milano.

Da ragazzino ha avuto a che fare con il bullismo, come dichiarato in un’intervista: “Mi è capitato più di una volta alle medie, ma per fortuna non ne sono rimasto traumatizzato. Conosco, però, molte persone che sono state segnate anche da piccoli episodi, da piccole frecciatine. Il bullismo esiste ovunque, non solo nelle scuole, ma anche nelle piazze e a casa. È per questo che bisogna continuare a combatterlo e a far vedere che c’è per poterne prendere le distanze”.

Nicolas Maupas parla tre lingue: italiano, francese, inglese. Oggi vive a Roma, dove si è trasferito per esigenze lavorative. È molto legato alla madre, che in passato ha dovuto fare i conti con una brutta malattia. Maupas l’ha ricordato menzionando la sua passione per la recitazione, nata quando era un bambino: “Lei era malata. Guardavamo i Pirati dei Caraibi. Io costruivo fortini con i cuscini. Poi mi armavo di spada e bandiera e diventavo pirata anch’io. Lei era debole, aveva ancora il foulard in testa ma, in quel frangente, si è dimenticata di tutto. E, per un attimo, si è messa a ridere”.

La carriera di Nicolas Maupas: film e serie tv

Nicolas Maupas ha esordito sul piccolo schermo nel 2020, grazie alla fiction Rai Mare Fuori. Con il ruolo di ‘o Chiattillo ha subito ottenuto grande popolarità. Dopo tre stagioni ha però deciso di dire addio alla serie tv per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Nel 2021 Maupas ha fatto parte del cast di Nudes e Un Professore con Alessandro Gassmann.

Nel 2022 ha interpretato Hans nel film al cinema Sotto il sole di Amalfi. Nello stesso anno ha recitato nelle serie Sopravvissuti e Odio il Natale. Alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha vinto il premio Next Generation Award per miglior attore rivelazione 2022. Nel 2023 è tra i protagonisti della nuova serie Rai Noi siamo leggenda.

La vita privata di Nicolas Maupas: chi è la fidanzata

Nicolas Maupas è stato fidanzato per alcuni anni con Ludovica Coscione, conosciuta sul set di Mare Fuori dove lei prestava il volto a Teresa. Nessuna scena insieme per i due che, però, si sono innamorati tra una pausa e l’altra. La relazione è durata un paio d’anni ed è finita in maniera serena, senza troppi traumi.

In seguito si è parlato di una liaison tra Nicolas Maupas e un’altra attrice di Mare Fuori – Valentina Romani alias Naditza – ma i diretti interessati non hanno mai né confermato né smentito. “Preferisco non parlarne”, si è limitata a dichiarare l’interprete romana. Maupas risulta dunque attualmente single.

Altre curiosità sull’attore Nicolas Maupas

Nicolas Maupas ha confidato in diverse interviste che un giorno gli piacerebbe molto avere una famiglia tutta sua. Ha già scelto il nome della sua futura figlia: Isabella. “L’idea di famiglia mi piace, ho sempre voluto una figlia – ha rivelato – Però ci sono troppe cose che devo ancora capire della mia vita prima di pensare di diventare il punto di riferimento per un’altra persona”.

Nicolas Maupas ha praticato per tanti anni nuoto ma ora preferisce correre o andare in bicicletta. Il film che gli ha cambiato la vita è Amarcord di Federico Fellini: “È stato uno dei motivi per i quali ho iniziato a recitare. Adoro il suo modo di raccontare e di far vedere le cose: quando ero piccolo, mi dicevo che avrei tanto voluto fare un film come Amarcord, coloratissimo, dove tutto è sottolineato e ingigantito”.

Da ragazzino Nicolas Maupas ha sofferto d’attacchi di panico: “Ho evitato di presentarmi a certi provini per l’angoscia. Ci sono stati momenti in cui ho persino fatto brutti pensieri. Poi, la recitazione e un percorso personale mi hanno aiutato”, ha ammesso.