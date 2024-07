Fonte: IPA Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis ha da tempo cambiato vita. Il mondo della recitazione lo ha costretto negli anni a un enorme stress, così come a differenti compromessi. Alla fine ha deciso di mollare tutto per il proprio benessere. Ha cambiato vita e la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, che ha poi vinto nel 2022, è stato il suo ultimo saluto.

Come ha precisato, a pesare su quella decisione è stata anche la componente economica. Ha guadagnato molto bene grazie al reality e ha reinvestito il denaro. Da tempo infatti si è dato alla ristorazione Vive a Londra da circa tre anni, dove ha aperto il ristorante Taverna Trastevere. Due le sedi in Inghilterra e da non molto spazio anche a una a Milano. Intervistato da La Repubblica, ha svelato alcuni dettagli sul suo privato, che generalmente custodisce bene. In cima alla lista c’è questa “piccola notizia”: tra pochi giorni si sposa.

Il matrimonio di Nicolas Vaporidis

Quello che era il suo piano B, la “fuga” all’estero, si è rivelato il punto di svolta migliore che potesse mai desiderare. Gli si è aperto un mondo di possibilità. Ha avuto il coraggio di ricominciare, mandando giù anche più di un rospo. Ha raccontato in passato d’essere stato spesso riconosciuto, con qualcuno che lo ha rapidamente giudicato come “fallito”, passato dal cinema ai tavoli. La verità, però, è che non è mai stato così felice. Addio alla vita artefatta e benvenuta quella vera, onesta, dura e tanto gioiosa. A Londra ha anche trovato l’amore, Ali.

È tutto pronto per il matrimonio, che si celebrerà a metà luglio. Ovviamente non ha fornito una data, volendo tutelare il più possibile il proprio privato. Non ha neanche aggiunto un cognome per la sua futura sposa: “Stiamo insieme da un po’. Lei è metà italiana e metà inglese. Vorrei dei figli con lei, mi sento pronto. Il resto preferisco tenerlo privato”.

Chi è Ali, la moglie di Nicolas Vaporidis

Come precisato dall’ex attore, con Ali la relazione va avanti da un po’. In effetti non è la prima volta che la si sente nominare. Erano una coppia già al tempo de L’Isola dei Famosi (da pochi mesi). Lei ne ha seguito le avventure da Londra, inviandogli anche una lettera.

Scandagliando tra i follower di Nicolas Vaporidis, un nome spunta e corrisponde alla vaga descrizione. Grazie a Ilary Blasi, infatti, sappiamo che la giovane è bionda. Potrebbe trattarsi di Ali Rinaldo, che vanta un profilo Instagram privato e appena 555 follower. Indizi che evidenziano come la tutela della privacy sia importante per entrambi.

“Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli. Ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere. L’ho conosciuta nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla. Questo mi ha fatto innamorare”.