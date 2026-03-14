Nicolas Vaporidis presto papà, la moglie Ali Rinaldo è incinta

Ospite di Nunzia De Girolamo, Nicolas Vaporidis ha condiviso una notizia speciale: lui e la moglie Ali Rinaldo aspettano il loro primo figlio

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IPA Nicolas Vaporidis sarà presto papà

Certe notizie hanno il sapore delle nuove partenze. E per Nicolas Vaporidis questo sembra essere proprio uno di quei momenti in cui la vita cambia ritmo.

Dopo il matrimonio con Ali Rinaldo, l’attore sta vivendo una fase intensa e molto consapevole della sua vita. Un periodo fatto di scelte importanti, di nuovi equilibri e di una serenità che negli ultimi anni lui stesso ha raccontato più volte di aver cercato e finalmente trovato. Adesso, però, sta per arrivare anche una nuova avventura personale. L’attore diventerà papà.

Nicolas Vaporidis diventa papà

La notizia è arrivata con la naturalezza di una confidenza. Ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata del 14 marzo di Ciao Maschio, Nicolas Vaporidis ha raccontato che lui e sua moglie, Ali Rinaldo, aspettano un figlio.

La conversazione tra l’attore e la conduttrice si è mossa tra presente e passato toccando anche le scelte che negli ultimi anni hanno cambiato profondamente la sua vita. Dal rapporto con la popolarità alla decisione di allontanarsi dalla recitazione per costruire qualcosa di più in sintonia con se stesso, Vaporidis ha parlato di un percorso fatto di consapevolezza, ricerca e nuovi equilibri. Un cammino personale che oggi sembra aver trovato una sua serenità e che ora si apre anche a un capitolo completamente nuovo: quello della paternità.

Un’idea che sente già molto presente, anche se, come ha spiegato lui stesso, alcune emozioni si possono davvero comprendere solo quando accadono: “La vivo come un padre, un uomo che ancora non lo sa e che è legato all’idea di quello che si aspetta. L’idea ce l’ho, molto chiara, molto forte”.

Vaporidis ha raccontato anche quella sensazione sospesa che accompagna molti futuri genitori: il momento in cui il ruolo di padre è ancora immaginato, più che vissuto: “Mi manca quel click che tutti dicono avvenire nel momento in cui prendono tuo figlio, te lo danno e ti dicono: ‘Ecco tieni, questo è tuo, le istruzioni non ci sono, vai a casa’. Tutti quelli che lo hanno fatto mi hanno sempre detto che non vorrebbero mai tornare indietro”.

Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo, una storia d’amore lontana dai riflettori

La relazione tra Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo è sempre rimasta piuttosto riservata. L’attore ne aveva parlato pubblicamente per la prima volta durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. In quell’occasione aveva deciso di rompere il riserbo, raccontando qualcosa di più del loro legame.

“Lei mi ha permesso di essere me stesso. È un rapporto che non ho mai avuto con le altre. Prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti consente di essere te stesso, valorizzando chi sei, devi tenertela stretta”.

Negli anni successivi la loro storia è cresciuta lontano dal clamore mediatico, mantenendo sempre un profilo molto discreto. Nel luglio 2024 i due si sono sposati in Toscana, scegliendo una cerimonia intima tra le colline del Chianti, al Castello di Montalto, circondati solo da amici e persone care. Oggi, la loro storia si prepara ad aprire un capitolo ancora più grande: quello della famiglia.