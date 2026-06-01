Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono pronti a diventare genitori: su Instagram l'annuncio emozionante

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano il loro primo figlio. La coppia nata nel programma Uomini e Donne ha annunciato su Instagram la dolce attesa, pubblicando un video emozionante.

Anela Caloisi e Paolo Crivellin presto genitori: il video su Instagram

Dopo le nozze un anno fa, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno svelato al mondo che diventeranno genitori. La coppia ha voluto annunciare l’arrivo del primo figlio con un video postato su Instagram. Nella clip ripercorriamo i momenti più emozionanti vissuti dai due, dal test di gravidanza alla primissima ecografia, sino al momento in cui hanno annunciato la gravidanza ad amici e parenti.

“Non voglio dire niente perché mi viene da piangere”, commenta nel video l’influencer, con la voce rotta dal pianto in uno dei passaggi più emozionanti della clip. Paolo e Angela d’altronde non avevano mai nascosto la volontà di diventare genitori e il sogno di formare insieme una famiglia.

“Vogliamo un figlio – aveva spiegato Crivellin a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo -. Desidero che accada in modo spontaneo, senza troppi programmi”.

L’amore di Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Un amore, quello di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, nato sotto i riflettori, negli studi di Uomini e Donne, e cresciuto nel tempo, diventando sempre più importante. All’epoca – era il 2017 – lui era salito sul trono, dividendosi fra la corteggiatrice Marianna Acierno e, appunto Angela.

Il suo percorso, costellato dai dubbi, l’aveva spinto a chiedere a Maria De Filippi un finale differente, in una villa lontano da pubblico e opinionisti. Nel febbraio del 2018, finalmente, era arrivata la scelta finale, segnata dalla paura di non essere compatibili e da tante incognite. Nonostante ciò il sentimento fuori dalla trasmissione è cresciuto e, nel corso del tempo, è divento sempre più solido.

Sette anni dopo quel sì, la coppia ha deciso di sposarsi e ora si prepara ad accogliere il primo figlio. Le nozze di Paolo e Angela avevano emozionato il web, grazie ad un discorso commovente che la sposa aveva pronunciato di fronte allo sposo, raccontando di aver scoperto con lui l’amore vero e parlando di una relazione tossica precedente che l’aveva fatta soffrire.

“Ho imparato che nella tasca della tua valigia possa sempre trovare medicine, e che quando parto da sola, se guardo bene, hai pensato anche a quelle per la mia valigia”, aveva detto Angela, parlando del suo passato, prima di incontrare Paolo.

“Paolo, prima di conoscerti non avevo più voglia di fare tante cose, tu sei stato la mia luce – aveva aggiunto -. Lo dico davanti a tutti, con tutto il cuore. Mi hai donato leggerezza, quella che non riuscivo a trovare in nessun posto e più stavo con te, più capivo che non dovevo fingere di essere qualcos’altro per piacerti, perché tu hai amato la vera me”.