Angela Caloisi, ex Uomini e Donne si sposa: la romantica proposta di Paolo Crivellin

Fonte: IPA Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sposano

Fiori d’arancio a Uomini e Donne. Dopo quasi sette anni insieme, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno deciso di convolare a nozze. Lui ha fatto a lei una proposta romanticissima tra la neve e lei, in cambio, ha scritto per lui parole di vero amore. Una delle coppie più belle (e longeve) del dating show di Maria De Filippi è pronta al grande passo.

La romantica proposta di nozze

Una baita innevata sullo sfondo e in primo piano loro, che si guardano negli occhi come il primo giorno. Angela Caloisi non ha potuto fare a meno di condividere su Instagram il video che immortala la romantica proposta di nozze del compagno Paolo Crivelli, alla quale ovviamente ha detto Sì.

Il 2025 inizia all’insegna dell’amore per questa coppia nata nello studio di Uomini e Donne, una perla rara nel marasma del dating show di Maria De Filippi, dove spesso i sentimenti si spengono alla velocità della luce. Splendide le parole che ha scritto per il futuro marito: “Mi si è fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro. Non penso di poter riuscire a trovare mai le parole giuste per parlare di noi ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente e non c’è regalo più bello che tu potessi farmi. Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia“.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, la storia d’amore

Lui tronista, lei corteggiatrice. Un copione già visto a Uomini e Donne, se non fosse per il lieto fine per nulla scontato a cui i follower della coppia hanno assistito. Angela Caloisi a lungo ha corteggiato Paolo Crivellin mentre sedeva sul famigerato trono degli Studi Elios e, alla fine, lui ha scelto lei.

La scelta era tra due donne. Oltre ad Angela Caloisi, infatti, Crivellin era giunto alla fine del programma insieme a un’altra corteggiatrice, Marianna Acierno. Entrambe erano le favorite del tronista che ai tempi ha concluso il suo percorso in modo insolito, invitando entrambe a trascorrere qualche giorno insieme in una villa.

Il feeling con Angela era evidente e, non a caso, alla fine ha lasciato il dating show con lei: “Ho capito che non si possono fare né programmi né promesse e che certe cose, come mi hai sempre insegnato tu, sono più facili da vivere che da spiegare e io voglio provarci davvero e lo voglio fare con te. Tu sei la mia scelta”. La coppia affiatatissima è andata presto a convivere e oggi, a distanza di quasi sette anni, è pronta a fare il grande passo.