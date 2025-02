Uomini e Donne, il trono più breve di sempre: Chiara smascherata dall’ex

Non ha avuto neanche il tempo di decollare il trono di Chiara Pompei, la giovane 23enne la cui avventura a Uomini e Donne si è conclusa dopo poche settimane. Maria De Filippi ha deciso di non dare spazio all’addio della tronista al programma, relegando cosa è accaduto a Chiara in un video pubblicato su Witty Tv.

Il trono di Chiara Pompei cancellato da Uomini e Donne: gli antefatti

Si è concluso nel giro di pochissime settimane il trono di Chiara Pompei, il più breve nella storia di Uomini e Donne, a cui Maria De Filippi non ha voluto dare spazio neanche nel suo programma in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Il confronto tra la conduttrice, la tronista e il suo ex è andato in onda su Witty Tv, in modo da dare la possibilità al pubblico di capire cosa è successo davvero.

È proprio Maria a raccontare i fatti: un ragazzo di nome Riccardo scrive sui social di avere una relazione con Chiara, anche se non stabile. La giovane avrebbe parlato con lui male del programma, raccontando i dettagli delle sue esterne, e avrebbe assicurato al ragazzo che avrebbe lasciato il programma non appena si fosse deciso a stare davvero con lei.

Stando alla ricostruzione della redazione, i due si sono conosciuti nell’agosto del 2024. Entrambi risultano interessati al mondo dello spettacolo: a settembre Riccardo manda un video per partecipare a Temptation Island, e a novembre viene contattato per un casting dal vivo per diventare tentatore.

Nel frattempo anche Chiara prova a diventare una tentatrice, ma viene chiamata dalla redazione il 30 dicembre per diventare tronista. Lei inizialmente rifiuta, nella speranza che Riccardo volesse iniziare una relazione con lei: secondo i racconti della 23enne i due avevano una frequentazione sporadica, durante la quale si vedevano una volta ogni due settimane. Era lei quella a volersi impegnare, mentre lui pare avesse voglia solo di divertirsi.

Il 7 gennaio, dopo aver trascorso le vacanze da sola, la tronista capisce di non avere possibilità e di voler dare una chance alla sua vita sentimentale: “Speravo di ricevere qualcosa da lui che non ho mai ricevuto, così decisi di accettare di partecipare al programma“, ha confessato di fronte a Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il confronto tra Chiara e Riccardo

Chiara inizia la sua avventura a Uomini e Donne, e dopo aver registrato le prime esterne decide di chiudere definitivamente con Riccardo. Il ragazzo a quel punto pubblica il suo sfogo sui social, e invitato in studio racconta la sua verità: stando alle sue parole la giovane sarebbe partita con lui per un viaggio a Malaga, senza tralasciare il fatto che non si trattava di una frequentazione sporadico, visto che avrebbero trascorso anche interi weekend insieme.

In studio il confronto tra i due ex è acceso: “Io sono innamorato per questo sono qui. Come facevo ad andare sotto casa sua? Mi ha detto addio. Ho detto tutto sui social perché non posso stare male cinque mesi a vederla qui”, ha detto lui palesemente alterato. Ma a intervenire è Gianni Sperti: “Se un uomo ti ama non ti fa del male“, convinto che Riccardo non avrebbe dovuto spiattellare tutto sui social.

Anche Tina dice la sua, invitando Chiara a continuare il suo percorso da tronista, definendo il suo errore “un piccolo incidente”. Ma Maria non è d’accordo: “Non è piccolo Tina“. I toni si alzano, e la conduttrice invita i due a chiarirsi lontano dalle telecamere, consigliando a Riccardo di scusarsi con Chiara, che ha sempre voluto da lui una relazione.

“L’hai fatto per vendetta perché lei è in tv e tu no“, fa notare Sperti. Dopo un chiarimento fuori dallo studio, i due giovani rientrano e la tronista comunica di voler lasciare il programma per frequentare Riccardo, anche se sia Tina che Gianni sono convinti che stia facendo un errore madornale.

A sdrammatizzare alla fine ci pensa proprio Maria: “Ci sono persone più adulte di voi che scrivono sui social. Chiara non è successo nulla, non hai illuso nessuno. Siete un po’ due scemi perché potevate evitare tutto questo, ma stai serena. Riccardo non scrivete per Temptation che non vi prendiamo, te lo dico prima. Sto scherzando!”.