Uomini e Donne, la confessione di Ciro su Martina. Cosa succederà ora al suo trono

La confessione di Ciro su Martina potrebbe mettere a rischio il suo trono a Uomini e Donne: cosa è successo

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne dove Ciro Solimeno, tronista dello show, si è lasciato andare ad una confessione destinata a far discutere. Ciro ha infatti rivelato che durante il trono di Martina De Ioannon ci sarebbe stato un incontro segreto fra i due in segreto dalla redazione. Una confessione che potrebbe cambiare tutto e mettere a rischio il suo futuro nella trasmissione.

Uomini e Donne, la confessione di Ciro

La confessione di Ciro è arrivata con un videomessaggio condiviso sui canali social di Witty Tv. Il tronista dello show di Maria De Filippi ha rivelato che nel corso della sua avventura come corteggiatore nel programma si era incontrato di nascosto con Martina De Ioannon, all’epoca tronista.

“Devo fare una confessione, devo ammettere un qualcosa che è successo nel mio trono precedente – ha svelato di fronte alle telecamere -. Mi accorgo che un account, con una certa frequenza, guardava le mie stories su Instagram e inizio ad avere il dubbio che potrebbe essere Martina. Ho la certezza che è lei e chiedo il suo numero di telefono, lei mi da il numero e c’è stata una telefonata poi le chiedo se fosse realmente interessata al percorso. Finisce la telefonata e iniziamo a scriverci in modo non frequente. Lei mi ripete che è una cosa sbagliatissima, passano dei giorni e decidiamo di vederci”.

Ciro ha spiegato che lui e Martina si sarebbero incontrati di nascosto, senza dire nulla alla redazione del programma. “Ci sono stati dei baci – ha raccontato – non abbiamo mai superato il limite e quando ci rendiamo conto che stiamo andando oltre durante il programma esce la situazione di Michele e decidiamo di non vederci e sentirci più”.

Il triangolo Ciro, Martina e Gianmarco

Dopo quegli incontri, Martina avrebbe scelto di uscire dalla trasmissione con Ciro. La storia d’amore, durata diverso tempo, si è conclusa qualche mese fa dopo che l’ex tronista ha confessato di aver scoperto di provare un forte sentimento per Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore.

Proprio nello studio di Uomini e Donne era avvenuto un confronto infuocato, prima fra Gianmarco e Ciro, poi fra l’ex corteggiatore e la stessa Martina. In seguito Maria De Filippi aveva proposto a Ciro di salire sul trono dello show, appoggiata dal pubblico, felice di dare una seconda occasione all’ex corteggiatore.

Cosa succederà al trono di Ciro

Ora resta una domanda: cosa succederà al trono di Ciro? Secondo le ultime indiscrezioni Maria De Filippi avrebbe deciso di mostrare in studio la confessione del tronista. Ciro avrebbe spiegato la situazione, rivelando anche di essere stato lui stesso a voler dire tutta la verità alla redazione.

Le corteggiatrici avrebbero comunque accettato di continuare la conoscenza del tronista, decretando così la possibilità di continuare il trono, nonostante tutto. Nel frattempo Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Martina e attualmente legato all’ex tronista, sarebbe rimasto scioccato da quanto scoperto. Come rivela Lorenzo Pugnaloni: “Gianmarco è scioccato. Non sapeva nulla. Ha scoperto tutto ora”.

Nessuna dichiarazione invece da parte di Martina che si è limitata a postare su Instagram la foto di un pranzo con il fidanzato.