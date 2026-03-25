U&D, rissa sfiorata fra Ciro e Matteo, mentre Sara ha un malore: Maria censura tutto

A Uomini e Donne si sfiora la rissa fra Ciro e Matteo, mentre la tronista Sara ha un malore.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Una rissa (sfiorata) fra Ciro e Matteo, ma anche il malore di Sara. Si tratta di alcuni eventi accaduti nelle ultime registrazioni e che non vedremo mai. Maria De Filippi infatti avrebbe scelto di non mandarli in onda.

La rissa sfiorata a Uomini e Donne fra Ciro e Matteo

Ma andiamo con ordine. Il trono di Sara Gaudenzi sta giungendo al termine, ma in tanti sono convinti che la scelta della tronista sia stata sin dall’inizio Alessio Rubeca e che il suo atteggiamento nei confronti del corteggiatore Matteo Stratoti sia solamente legato alla sua volontà di “uscire bene dalla trasmissione”, giustificando così al sua scelta.

Dopo un’esterna segnata da un bacio con il corteggiatore, Matteo è tornato in studio piuttosto alterato e puntando il dito contro la tronista. Secondo Matteo Stratoti infatti Alessio Rubeca si sarebbe messo d’accordo con Sara Gaudenzi. Non solo: nella vita il corteggiatore sarebbe anche amico del tronista Ciro.

Il confronto in studio è stato durissimo e Matteo ha rivolto al suo rivale frasi piuttosto aggressive, tanto che è stato ripreso per il suo atteggiamento anche da Maria De Filippi. Poco dopo è successo di peggio però. Secondo quanto rivela Lorenzo Pugnaloni quando le registrazioni erano concluse dietro le quinte ci sarebbe stato uno scontro fra Ciro Solimeno e Matteo.

“I due sarebbero arrivati a pochi centimetri l’uno dall’altro – si legge -, tra insulti e accuse reciproche, con il rischio concreto di un contatto fisico. Solo l’intervento tempestivo di un assistente di studio avrebbe evitato il peggio, separando i due e riportando la calma”.

Il malore di Sara Gaudenzi dietro le quinte di Uomini e Donne

Di fronte alle accuse e gli insulti fra i due, Sara Gaudenzi avrebbe avuto un malore e sarebbe stata immediatamente soccorsa. La tronista sarebbe apparsa particolarmente scossa da quanto accaduto e dietro le quinte si sarebbe creato un grandissimo trambusto.

Sara era stata promossa da Maria De Filippi al ruolo di tronista dopo aver annunciato di voler lasciare la trasmissione e non corteggiare più Flavio Ubirti. Da subito il percorso di Sara aveva attirato l’attenzione del pubblico. Inizialmente la tronista aveva scelto di concentrarsi su Jakub Bakkour, ex protagonista di Temptation Island, e Marco Veneselli.

Dopo l’addio di entrambi, stanchi di discussioni e indecisioni. Sara Gaudenzi ha ripreso il suo percorso a Uomini e Donne con Simone Bonaccorsi, ex corteggiatore della tronista Cristina. A lui si è aggiunto Raien, ma i due corteggiatori non hanno convinto appieno la tronista romana.

A quel punto Sara ha cominciato a dividersi fra Matteo Stratoti e Alessio Rubeca. Quest’ultimo è amico e collega di Ciro Solimeno, per questo in tanti sono convinti che la tronista e il corteggiatore si siano già messi d’accordo e che la scelta di Sara sia già stata programmata da tantissimo tempo. Sarebbe stata proprio questa ipotesi a scatenare la rabbia di Matteo che si sentirebbe preso in giro e parte di un gioco volto solamente a dare visibilità alla tronista e al corteggiatore.