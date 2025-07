Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ci siamo, è ufficialmente di nuovo quel momento dell’anno: il fatidico “Viaggio nei sentimenti” di Canale 5 è cominciato ed i telespettatori italiani avranno finalmente la razione di trash che meritano.

La prima puntata di Temptation Island è andata in onda e già questo è bastato a fornire un’iniziale improntatura delle storie e dei personaggi che vedremo quest’anno mettersi in gioco: sono state introdotte le coppie, sono state divise e sono immediatamente emerse le maggiori problematiche, dominando la scena. Ma c’è un dettaglio che proprio non è riuscito a sfuggire all’attenzione generale o, meglio, un tentatore: parliamo di Flavio Ubirti, il più scelto e desiderato dalle fidanzate. Ma chi è? Da dove spunta?

Chi è Flavio Ubirti, il tentatore più scelto (e desiderato) di Temptation Island 2025

In punta di piedi, Flavio Ubirti ha saputo farsi spazio tra la schiera di tentatori lì pronti a farsi scegliere dalle donne in procinto di essere separate dai propri partner. Gli è stata sufficiente appena una camminata sulla spiaggia, uno sguardo e qualche parola per convincerle, insieme al pubblico di Temptation Island.

Nessuno lo aveva mai visto prima, e la curiosità generale è ora ovviamente alle stelle: tesserato con la Baldaccio Bruni Calcio, pare che il ragazzo sia stato impegnato in passato anche nelle fila di Arezzo e Cannara, dopo aver fatto parte della Nazionale Under 17. Diviso tra la carriera sportiva a quella di modello – rappresentato dall’agenzia Alex Model – mostra sui social un’immagine di sé sì curata ma lontana dagli eccessi.

Sul suo profilo Instagram (@flavio__ubirti, non ringraziateci) ci sono pochi post, ma tutti estremamente curati: scatti a tema sport, amici e viaggi si alternano con armonia e ordine. A seguirlo per il momento sono 25 mila followers, molti probabilmente attirati dalla notevole entrata in scena nel programma ed altri conquistati dall’impressione autentica e lontana dai più costruiti canoni social che il suo profilo trasmette.

La domanda sorge dunque spontanea: chi è Flavio Ubirti davvero? Questo lo scopriremo senz’altro presto, ma per il momento di lui sappiamo avere ventiquattro anni, che è nato a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, e che ha iniziato ad affacciarsi al mondo del lavoro come calciatore professionista, poi come modello e oggi come tentatore. Un ruolo che pare calzarli a pennello, in quanto a gran sorpresa (o forse no) è stato la scelta di tutte le fidanzate dell’edizione.

La sola fortunata a poterlo indicare come la propria scelta è stata, per ovvie ragioni, Maria Concetta essendo stata la prima chiamata in causa. Le altre, tra cui Valentina e Denise, si sono limitare a commentare la sua bellezza per poi fare altri nomi.

Il suo fisico atletico ma proporzionato unito ad 1 metro e 85 di altezza raccontano un profilo sportivo, definito ma non eccessivo, e confermano l’alto potenziale anche nel mondo della moda, dove la sua figura si deve adattare perfettamente agli standard richiesti per passerelle e shooting.

Temptation Island 2025, chi avrebbe scelto Flavio Ubirti

Come detto, Flavio è stato scelto da Maria Concetta ma ha poi potuto esprimere in prima persona la propria preferenza. Tra le coppie protagoniste dell’edizione di quest’anno spiccano Denise, 36 anni, guardia giurata, e Marco, 31, gestore di un B&B. I due stanno insieme da quattro anni e convivono a Roma da un anno e mezzo. Sarebbe stata lei a scrivere al programma, confessando di non sapere più fidarsi del compagno dopo aver scoperto, da poco, un tradimento risalente a tre anni prima.

Ebbene, è stata proprio lei ad attirare l’attenzione del tentatore più ambito di Temptation Island 2025, il quale ha ammesso a Filippo Bisciglia che sarebbe stata lei la sua preferita.