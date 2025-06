Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Chi sono gli 8 tentatori di Temptation Island 2025: due volti noti

Temptaion Island non è ancora iniziato eppure è già in trend, ormai da giorni. C’è grande attesa per il ritorno del reality condotto da Filippo Bisciglia. Sono già state presentate le coppie dell’edizione 2025, che promette ovviamente scintille.

I filmati hanno generato discussioni online e commenti al vetriolo. È però giunto il momento di dare uno sguardo anche all’altra parte. Chi sono dunque i tentatori di Temptation Island 2025? Ecco nomi e precedenti esperienze. Due di loro li avete già visti in televisione.

Tentatori già noti a Temptation Island 2025

I due nomi che di certo verranno citati maggiormente in queste settimane sono quelli di Francesco Farina ed Emanuele Fiori. Potrebbero sembrarvi familiari perché li avete già sentiti e visti. Il primo tentatore è un infatti stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Nello specifico era interessato a Martina De Ioannon. Carattere deciso e diretto, che potrebbe offrire qualche clip nel corso del programma. Una mina vagante nel villaggio delle fidanzate.

Il secondo è invece un ex del Grande Fratello. Da Alfonso Signorini a Filippo Bisciglia, dunque. Si è fatto notare nella casa di Cinecittà, mettendo in evidenza una intrigante ironia, mista a una certa dose di introspezione. Doti molto richieste, considerando i costanti confronti con donne spesso disilluse e vogliose d’ascolto e serenità. Entrambi hanno nettamente il potenziale per catturare l’attenzione, dunque.

Chi sono gli altri tentatori

Mancano sei nomi all’appello nell’elenco dei tentatori. Non si tratta di volti noti ma, possiamo dirlo, stanno lavorando per diventarlo. Spicca di certo il calciatore Flavio Urbiti. Al suo fianco Matteo Piovan, modello dal fisico scolpito, che saprà distinguersi fin da subito anche per il suo sguardo magnetico.

Seguono poi Lorenzo Spinelli, Andrea Marinelli, Mariano Coppola e Gabriel Merolla. Quest’ultimo, per i più precisi, è un ex Uomini e Donne. La sua apparizione è stata però molto fugace. Difficile pensare che qualcuno possa riconoscerlo grazie al programma di Maria De Filippi.

Occhi su Lucia Ilardo

Come detto, tutte le coppie sono già state presentate. Generalmente l’attenzione è stata rivolta agli uomini, dai quali ci attende quello che è l’atteggiamento medio nel corso di questo reality. Volgendo però lo sguardo alle donne, Lucia Ilardo è probabilmente quella più vicina al punto di rottura. Facile pensare come i tentatori possano provare a ronzarle un po’ più intorno, mostrandole un certo grado d’attenzione, che in coppia non ritrova.

Il suo fidanzato è Rosario e la loro storia è segnata da profonde incertezze. Lei vorrebbe convivere ma lui prende tempo. Come se non bastasse questo, pesano due segnalazioni anonime, che mettono in serio dubbio la sincerità di lui.

Lucia ha deciso di mettersi in gioco. È a caccia di risposte e, perché no, di nuovi brividi che possano aprirle gli occhi: “O torniamo a casa insieme oppure ognuno prenderà la sua strada”.