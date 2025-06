Temptation Island 2025: chi sono le coppie del programma

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Ormai è tutto pronto per Temptation Island 2025. Il programma condotto da Filippo Bisciglia tornerà in onda dal 3 luglio 2025 con un nuovo viaggio nei sentimenti, fra rivelazioni, tradimenti e falò di confronto.

Anche quest’anno la trasmissione ha riunito coppie desiderose di mettere alla prova la loro relazione, confrontandosi con i tentatori e le tentatrici all’interno del villaggio dello show. Ma soprattutto scegliendo di separarsi per diverse settimane con lo scopo di riflettere su ciò che provano uno per l’altro.

Alessio e Sonia M.

Alessio e Sonia M. sono la prima coppia di Temptation Island 2025. Entrambi avvocati, hanno scelto di prendere parte allo show condotto da Filippo Bisciglia per testare il loro amore.

48 anni lei, 39 lui, da qualche tempo non sono più certi dei sentimenti che provano uno per l’altro. “Il nostro rapporto è turbolento – ha spiegato lui nel video di presentazione – e quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire”.

“Forse avrei dovuto scrivere io perché nell’arco degli ultimi due anni io ho notato da parte sua un allontanamento – ha replicato lei -. Ho visto una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei suoi confronti”.

Simone e Sonia B.

Troviamo poi Simone e Sonia B. fidanzati da 6 anni e con una convivenza che dura da più di 5 anni. A scrivere a Temptation Island 2025 è stato Simone, vorrebbe infatti capire se la loro relazione può continuare oppure se è arrivata al capolinea.

“Il nostro rapporto ormai è piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre di più allontanati”, ha raccontato il personal trainer. Mentre Sonia B. ha svelato di non sentirsi considerata dal compagno: “Non mi sento più sicura del nostro rapporto visti i suoi atteggiamenti”, ha confessato.

Antonio e Valentina

Antonio e Valentina sono invece legati da un anno ed è stata lei a scrivere alla trasmissione di Maria De Filippi. Valentina infatti non si fida del suo fidanzato, dopo un tradimento e una relazione parallela vissuta quando si erano appena conosciuti.

“Quando eravamo fidanzati, mi ha detto che doveva partire per un viaggio perché il suo amico aveva vinto 150mila euro al gratta e vinci – ha raccontato -, ma non è mai andato con lui, è partito con la fidanzata. Un giorno la sua fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram scrivendomi ‘io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato”.

Angelo e Maria Concetta

La quarta coppia di Temptation Island 2025 è quella composta da Angelo e Maria Concetta. 33 anni lui, 37 lei vivono una relazione segnata dalla poca fiducia.

A scrivere a Temptation Island 2025 è stata Maria Concetta – babysitter di professione – perché non si fida del fidanzato e teme che la possa tradire. “In passato è stato un femminaro, non sono pazza”, ha detto lei, che nel corso del video di presentazione ha svelato anche la tecnica dello scotch.

Maria Concetta ha spiegato che ogni volta che va a casa del fidanzato attacca un pezzetto di scotch sul materasso. La volta successiva lo annusa per capire se sul letto ha dormito qualche donna.