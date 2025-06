Fonte: IPA Temptation Island 2025, annunciata la terza coppia

La terza coppia di Temptation Island è composta da Antonio e Valentina. Due giovani che non stanno insieme da molto ma che, è evidente, hanno seri problemi relazionali. Il video di presentazione li mostra sorridenti ma i fan del programma sanno riconoscere tutte le note avvisaglie. Ci saranno prevedibilmente degli “sbagli”, come ormai da anni vengono chiamati gli approcci o i tradimenti con tentatrici e tentatori.

Antonio e Valentina, terza coppia

Abbiamo già fatto la conoscenza di Alessio e Sonia M., prima coppia annunciata di questa edizione 2025 di Temptation Island. Il loro video ha indicato il livello di questa stagione. A seguire, poi, Sonia B. e Simone, che hanno evidenziato più di qualche problema, ma soprattutto tanta stanchezza nella vita di coppia.

Ora è il turno di Antonio e Valentina. La terza coppia non sembra avere le necessarie basi solide per sopravvivere al reality condotto da Filippo Bisciglia. Sono insieme da appena un anno, che è stato decisamente turbolento.

Lei ha infatti scoperto una relazione parallela portata avanti dal suo fidanzato. L’altra ragazza, certa d’essere la sua compagna a tutti gli effetti, ha scoperto il tutto e l’ha contattata su Instagram: “Abbiamo qualcosa in comune, il fidanzato”.

Se dall’altra parte però il collegamento è stato reciso, Valentina non è riuscita a fare lo stesso. Ha accettato di continuare la storia e quell’errore è vissuto da Antonio con estrema leggerezza: “Erano i primi tempi”.

A differenza delle prime due coppie, è stata lei a contattare la redazione, ed ecco il motivo: “Sono fidanzata con Antonio da un anno e non mi fido di lui. Sicuramente durante il programma sbaglierà. Infatti gli ho preparato le valigie”.

Una condizione che non sarebbe mutata poi molto. Non ritiene che abbia un’altra storia parallela come in passato ma sospetta altri tradimenti: “La notte, mentre lavora, contatta le ragazze su Instagram. L’ultima volta è successo un mese fa”.

Quando inizia Temptation Island 2025

Ci sarà di certo da divertirsi in questa nuova stagione di Temptation Island. Chi va a caccia di litigi plateali e “sceneggiate” al falò, avrà pane per i propri denti. Sono bastati tre video di presentazione per avere chiare le idee in merito.

Ma quanto manca per la messa in onda della prima puntata? Sappiamo che la produzione ha avuto più di qualche problema, dall’addio alla Sardegna al caso della barca, già risolto in termini di montaggio, con decisione diretta di Maria De Filippi. Stando al palinsesto, Temptation Island 2025 andrà in onda giovedì 3 luglio. In seguito ci sarà poi una nuova puntata ogni settimana, sempre al giovedì in prima serata.