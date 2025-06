Temptation Island 2025, Maria De Filippi cancella l’incidente della barca

Maria De Filippi avrebbe deciso di non mandare in onda l'incidente della barca a Temptation Island 2025.

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Manca ormai pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025 e spuntano le prime anticipazioni sul reality condotto da Filippo Bisciglia, ma soprattutto sulle scelte di Maria De Filippi riguardo lo show.

L’incidente della barca a Temptation Island 2025

Secondo alcune anticipazioni infatti l’incidente della barca di Temptation Island 2025, avvenuto durante le registrazioni della trasmissione, non andrà in onda. Il motivo? Maria De Filippi e la sua redazione avrebbero considerato ininfluente l’episodio.

Le coppie infatti erano già scese sulla spiaggia del resort quando era avvenuto il fatto. Una vera e propria sorpresa per i telespettatori e i fan dello show che prima di andare in onda aveva già fatto discutere.

Durante le registrazioni della prima puntata infatti la barca a vela della trasmissione – che vediamo spesso trasportare le coppie di Temptation Island – era affondata nelle acque di fronte al resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, in Calabria.

L’incidente sarebbe stato causato dall’impatto della barca contro un relitto sommerso situato sott’acqua. Lo scontro avrebbe danneggiato la barca, causandone poi l’affondamento.

Quando inizia Temptation Island 2025 e le coppie

Ma quando inizierà Temptation Island 2025? Il programma condotto da Filippo Bisciglia partirà il prossimo 3 luglio in prima serata. Nel corso della prima puntata saranno svelate le coppie, ma anche i tentatori e le tentatrici del reality.

Nel frattempo Maria De Filippi ha svelato la prima coppia che prenderà parte allo show. Si tratta di Alessio e Sonia, che hanno scelto di mettere alla prova i loro sentimenti nella trasmissione. Lui ha 39 anni, mentre lei 48 ed entrambi lavorano come avvocati.

A contattare la trasmissione è stato Alessio. “Il nostro rapporto è turbolento e quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire”, ha confidato lui.

Mentre Sonia ha spiegato di aver sofferto negli ultimi due anni a causa di un allontanamento da parte del compagno. “Una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei suoi confronti – ha confessato alle telecamere di Temptation Island 2025 -. Ritengo di amarlo e di averlo dimostrato negli anni concretamente”.

Sonia ha poi rivelato di aver sofferto molto in passato per essere stata usata da una persona che amava. “Ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e ad oggi non voglio più sbagliare”, ha raccontato.

Secondo alcune indiscrezioni fra le coppie della trasmissione potrebbero esserci Rosanna e Giuseppe, coppia amatissima di Uomini e Donne Trono Over. Fra i nomi fatti per il cast anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, anche loro coppia nata nello show di Maria De Filippi e fidanzati da più di un anno.

E i tentatori? Per ora non sono emerse nuove indiscrezioni anche se qualche tempo fa si era fatto il nome di Amal Kamal, celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

L’unica certezza è che a condurre il dating game ci sarà, ancora una volta, Filippo Bisciglia e che quest’anno ci sarà una sola edizione dello show. Non sembra infatti prevista un’altra edizione di Temptation Island 2025 a settembre, come invece era accaduto lo scorso anno.