Temptation Island, dove si trova la nuova location a Guardavalle Marina: i dettagli

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island cambia casa. E lo fa in grande stile, tra ulivi, spiagge selvagge e quella luce calabrese che sa essere cruda e passionale proprio come le storie che ogni estate ci tengono incollate allo schermo. Dopo anni trascorsi nella cornice da sogno del resort Is Morus Relais in Sardegna, lo show Mediaset condotto da Filippo Bisciglia sposta le sue telecamere sulla costa ionica, a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Non una scelta casuale, ma una rivoluzione vera e propria, dettata – anche – da un cambio di proprietà della vecchia location e dalla voglia di rinnovare lo scenario delle tentazioni con una nuova energia mediterranea.

Addio Sardegna, benvenuta Calabria: perché Temptation Island cambia location

Era nell’aria da un po’ e adesso la notizia è ufficiale: la prossima edizione di Temptation Island si svolgerà a Guardavalle Marina, Calabria. La scelta arriva in seguito alla chiusura (o meglio, vendita) dell’Is Morus Relais, storico resort sardo che ha ospitato per ben 11 edizioni l’intero teatrino amoroso fatto di falò, pinnettu e lacrime post-bacio.

Il sito del resort è oggi offline e i contatti sembrano svaniti. La produzione – Fascino PGT, società di Maria De Filippi – si è quindi trovata a dover cercare una nuova sede. E l’ha trovata là dove meno ce lo aspettavamo: nel cuore del Sud, a due passi da spiagge poco battute e colline verdi che guardano il mare.

A svelarlo per primo è stato LaC News 24, sito calabrese che ha intercettato i movimenti della troupe in arrivo. Il nome del resort scelto è ancora top secret, ma c’è chi parla del resort Calandrusa, struttura esclusiva e immersa nella macchia mediterranea.

Cinque ettari di vegetazione, mare a perdita d’occhio e un’ambientazione che promette di restituire la stessa magia della Sardegna, ma con un twist ancora più autentico. “Un paesaggio senza filtri”, lo definiscono, e forse è proprio quello che Temptation cercava: meno patinatura, più verità.

Fonte: IPA

La nuova ambientazione: Guardavalle Marina e i suoi colori

Guardavalle Marina non è una meta turistica mainstream. È un angolo di costa ancora selvaggia, dove i fichi d’India crescono spontanei, le calette appaiono come miracoli tra gli scogli, e il mare ha quella sfumatura smeraldo che toglie il fiato. La produzione punta a trasformare questo angolo ancora incontaminato in un set cinematografico in piena regola. Ma senza snaturarlo: l’intento è proprio quello di esaltare il Sud, le sue luci forti, il suo carattere intenso.

Le riprese inizieranno a giugno e dureranno circa due mesi, fino a settembre. Due le edizioni previste: una classica, con concorrenti sconosciuti, e l’altra vip, in fase di lavorazione, con coppie note pronte a mettere in discussione la propria relazione sotto i riflettori. Addio al celebre “pinnettu”, la capanna di legno in cui venivano mostrati i filmati strappa-cuore: la produzione sembra voler rinnovare anche alcuni simboli del programma. Mentre Filippo Bisciglia, ormai volto insostituibile, tornerà a raccontare tradimenti e ricongiungimenti con la sua voce calma, che ormai è parte integrante del format.

I preparativi e l’attesa per il debutto della nuova edizione

A Guardavalle, intanto, si lavora giorno e notte. I preparativi sono frenetici, dai set montati alle aree riservate per i confessionali. L’intero resort scelto è sotto stretta osservazione: non si sa ancora quale sarà il layout finale, ma il team è determinato a ricreare la dinamica del “villaggio delle tentazioni” su misura per la nuova ambientazione. Due villaggi separati – uno per i fidanzati, uno per le fidanzate – saranno nuovamente il cuore del programma, pronti a essere popolati da tentatori e tentatrici più scolpiti che mai, già arruolati e pronti a destabilizzare anche la più granitica delle relazioni.