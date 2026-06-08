Temptation Island 2026 parte in anticipo: quando inizierà

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island 2026 inizierà in anticipo. Il programma condotto da Filippo Bisciglia non comincerà, come ipotizzato, il 2 luglio, ma partirà molto prima.

Quando inizia Temptation Island 2026

Il programma di Maria De Filippi che mette alla prova i sentimenti arriverà prima del previsto. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Trash Italiano infatti Temptation Island 2026 comincerà il 24 giugno. Lo show condotto da Filippo Bisciglia partirà di mercoledì e avrà in tutto ben sei puntate. Le prime tre saranno trasmesse di mercoledì, in seguito il programma passerà al lunedì.

L’appuntamento dunque è per mercoledì 24 giugno alle 21.00 quando andrà in onda la primissima puntata della nuova edizione di Temptation Island 2026. Quest’anno la location sarà ancora in Calabria in un resort dove le coppie si divideranno, mettendo alla prova i loro sentimenti, fra falò di confronto, video e tentatori.

La nuova stagione segna il ritorno di un grande cult e di un appuntamento diventato ormai imperdibile per i telespettatori all’inizio dell’estate. Al timone un conduttore che ha legato il suo volto allo show in modo indissolubile.

“In questi anni il pubblico si è affezionato a Temptation perché si immedesima nelle storie – ha svelato il presentatore qualche tempo fa, parlando del successo del programma -. Tutti abbiamo vissuto, stiamo vivendo o vorremmo vivere quello che, anche in maniera esagerata, vivono le coppie. Di storie ne ho viste tante”.

Chi sono le coppie di Temptation Island 2026

Nel frattempo sono già state svelate le prime coppie di Temptation Island 2026. Nelle clip della trasmissione è stata raccontata la storia di Gabriele e Sara che stanno insieme da sei anno e mezzo e hanno scelto di mettere alla prova i loro sentimenti dopo una crisi profonda.

Nel video diffuso da Temptation Island 2026, Gabriele ha raccontato il loro rapporto fatto di alti e bassi. “In questi sei anni e mezzo mi ha preso e lasciato quante volte voleva – ha rivelato -. Ho trovato delle chat, lei nega tutto ma io sono sicuro che lei mi abbia tradito”. Sara ha invece accusato Gabriele di essere troppo possessivo: “Lui vuole tenermi tutta per sé nella sua bolla di vetro ed è per questo che io arrivo sempre a lasciarlo – ha detto, fermando il ragazzo che parlava di viaggi e cene pagate -. Posso fermarti prima che continui a imbarazzarti da solo? Stai parlando di cose materiali”.

Fra le coppie svelate anche quella composta da Francesca e Danilo che stanno insieme da due anni. A scrivere al programma è stata Francesca che non si fida più del suo compagno. “Penso che mi dica tante balle – ha raccontato alle telecamere dello show di Canale 5 -. Una ragazza mi ha contattata dicendomi che ha parlato con Danilo in una chat di incontri, mi ha mandato anche gli screen. Lui le aveva chiesto il numero e se si potevano vedere”. Danilo si è invece difeso, affermando che le sue accuse sarebbero senza alcun fondamento: “Io ti ho mostrato una chat falsa, fatta in due minuti”.

Nella clip Francesca ha rivelato di controllare spesso i social e il cellulare del compagno: “Gli ho sempre controllato i social e i seguiti. Ora ne segue 493. Ricordo nome e cognome di tutti, li vedo tutti i giorni”, ha detto, scatenando la reazione di Danilo che si sente oppresso: “Mi sento in gabbia da un paio d’anni. Non riesco a sopportare la sua soffocante gelosia”.