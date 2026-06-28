Re Carlo, Harry fa dietrofront: il viaggio a Londra già a rischio

IPA Principe Harry

Era tutto pronto. La data fissata, gli impegni in agenda, perfino l’idea di riportare Archie e Lilibet sul suolo britannico. E invece, a pochi giorni dalla partenza, il viaggio del Principe Harry nel Regno Unito rischia di ridursi a una trasferta in solitaria. Il motivo? Una questione che il Duca di Sussex si porta dietro da anni e che continua a condizionare ogni suo spostamento in patria: la sicurezza. Il via libera alla protezione che Harry aveva richiesto è stato negato, e questo cambia completamente le carte in tavola. Soprattutto per quanto riguarda la presenza di Meghan e dei bambini.

Harry a Londra, la scorta negata e il rebus della famiglia al seguito

A pesare sulla vicenda è la decisione del RAVEC (Comitato Esecutivo Reale e VIP): dopo l’esame del caso, il Principe Harry non avrebbe ottenuto la protezione richiesta per questa permanenza nel Regno Unito. Una doccia fredda arrivata, secondo il Sun, ad appena una settimana dal viaggio: manca infatti molto poco alla partenza, prevista per il 7 luglio. Il nodo è sempre lo stesso: dopo aver lasciato la Gran Bretagna, a Harry non spetta più la scorta automatica finanziata dai contribuenti. E così ogni volta che deve tornare a casa la storia di ripete.

Secondo le fonti vicine al Principe, in queste ore Harry starebbe “rivalutando la situazione. In definitiva, farà tutto il possibile per trovare un modo per farli arrivare sani e salvi“, La volontà di portare la famiglia c’è, ma la sicurezza viene prima di ogni altra considerazione.

Tra l’altro, il programma di Harry a Londra e Birmingham è molto fitto. In agenda c’è “One Year to Go”, legato agli Invictus Games, il progetto a cui si è sempre dedicato con tutto se stesso, con gli appuntamenti dedicati al conto alla rovescia verso il 2027. E poi le associazioni benefiche a cui è rimasto legato, da WellChild a Scotty’s Little Soldiers: impegni che non salterebbe mai e che, ovviamente, onorerà. Ma la partenza di Meghan, Archie e Lilibet è in dubbio.

Il sogno di Harry: presentare i figli alla “famiglia allargata” e portarli da Diana

Harry avrebbe voluto cogliere l’occasione per far conoscere ai figli una parte dei legami rimasti in Gran Bretagna, in particolare il ramo materno della famiglia, ovvero gli Spencer. Sono proprio loro, del resto, ad aver rappresentato negli anni una sorta di ponte tra Harry e il resto della Royal Family. Gli Spencer sono rimasti in contatto con entrambe le sponde di una famiglia ormai spaccata, tanto da avere un dialogo persino con il Principe William, molto affezionato alla famiglia materna.

Tra le tappe immaginate da Harry figurava inoltre una visita ad Althorp, nel Northamptonshire, il luogo della memoria di Diana. Per Archie e Lilibet avrebbe avuto un peso speciale: avvicinarsi, almeno attraverso il racconto del padre, alla figura della nonna che non hanno mai potuto conoscere. Tutto questo, però, è ora appeso a un filo: quello che doveva essere un viaggio dal forte valore simbolico rischia di trasformarsi in un’occasione mancata. Tutto dipenderà da come Harry deciderà di muoversi nei prossimi giorni.