Resta in sospeso l'incontro di Re Carlo con Harry e i nipotini americani. Ma l'agenda dei Sussex è una copia imbarazzante di quella di William e Kate

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IPA Meghan Markle

Harry sta per tornare in Inghilterra, insieme a Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet, ma non è ancora chiaro se incontrerà suo padre, Re Carlo. Mentre invece la Duchessa del Sussex ha già definito la sua agenda e dai dettagli emersi è evidente la chiara competizione con Kate Middleton.

Re Carlo, l’incontro coi nipotini americani non è scontato

I piani del viaggio di Harry e Meghan Markle in Gran Bretagna non sono stati svelati in modo accurato per motivi di sicurezza. Probabilmente verranno resi noti quando sarà in corso.

Il ritorno dei Sussex nel Regno Unito è l’occasione perfetta per un incontro chiarificatore tra Re Carlo e suo figlio Harry, ma soprattutto darebbe al Sovrano l’opportunità di vedere Archie e Lilibet, i suoi nipotini americani. Il primogenito di Harry e Meghan è nato a Londra ma si è trasferito coi genitori in America quando aveva appena un anno. Lilibet è nata a Los Angeles e insieme al fratello è stata in Inghilterra solo nel 2022. Dunque, di fatto Carlo non conosce affatto i bambini, se non per qualche videochiamata. Ma è da almeno un anno che evita di sentire al telefono Harry e quindi i nipotini.

Però, non è detto che questo incontro avvenga e comunque Carlo ha convocato la Famiglia Reale d’urgenza per parlare della situazione. Harry fa di nuovo i capricci, perché il Ministero dell’Interno si è rifiutato di dare alla sua famiglia protezione completa. Quindi sta valutando se portare Archie e Lilibet in Gran Bretagna. Eppure, non si è fatto problemi a portarli in vacanza in Europa.

Tra l’altro Harry non ha ancora risposto all’offerta di Re Carlo che gli ha concesso una dimora reale per il suo soggiorno inglese. Eppure il tempo stringe.

Re Carlo, quando Harry sarà in Inghilterra

Infatti, Harry dovrebbe essere in Gran Bretagna il 10 luglio quando ci sarà la cerimonia inaugurale a Birmingham gli Invictus Games, le competizioni sportive che vede protagonisti i militari veterani, invalidi o malati, da lui creati.

Le gare tornano in Inghilterra dal 2014, per questo motivo il Duca del Sussex non poteva non presenziare alla inaugurazione.

Meghan Markle sfida Kate Middleton con la sua agenda inglese

Mentre è ancora indubbio la presenza di Archie e Lilibet, emergono dettagli sugli impegni di Harry e Meghan in Inghilterra.

Secondo le ultime indiscrezioni, il programma prevede una combinazione di impegni ufficiali ed eventi legati alle organizzazioni che entrambi sostengono da anni. Harry inizierà la visita con un incontro della Invictus Games Foundation a Chatham House, dove verrà annunciata l’inclusione dell’Uganda come 26ª nazione partecipante.

Successivamente, Meghan si unirà a loro per il suo primo impegno ufficiale sul suolo britannico dal 2020 : una visita congiunta al Royal Hospital Chelsea per incontrare i veterani.

Il programma prosegue con l’impegno di Harry come patrono di WellChild presso l’ospedale pediatrico di Birmingham, seguito dall’evento principale al National Exhibition Centre, che segnerà il conto alla rovescia di un anno agli Invictus Games del 2027. Il viaggio culminerà con la partecipazione di Harry al festival estivo Scotty’s Little Soldiers al Castello di Maxstoke, dedicato ai figli dei militari caduti.

È evidente che il loro programma di viaggio assomiglia a quelli dei membri della Famiglia Reale ed è probabile che Meghan entri di nuovo in competizione con Kate che nel frattempo sarà impegnata con Wimbledon e difficilmente avrà tempo di occuparsi della cognata.

Harry e gli incontri con la Famiglia Reale

Per quanto riguarda gli incontri privati di Harry con la sua famiglia. Come detto, nulla è stato definito su un possibile colloquio con Re Carlo.

Pare invece quasi certo che il Principe voglia portare i figli ad Althorp House, approfittando della chiusura al pubblico della tenuta il 10 e l’11 luglio. Infatti, sembra che voglia mostrare ai bambini dove ha trascorso l’infanzia la loro nonna, Diana.