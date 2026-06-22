Il ritorno alla grande di Belen, fenice che risorge ogni volta grazie all’amore

IPA Belen Rodriguez torna in tv, a Tu Si Que Vales

Negli ultimi anni la vita di Belén Rodriguez è stata un continuo viaggio sulle montagne russe, fatto di discese precipitose e altrettante risalite. Ai suoi periodi bui, lontana dalla tv, ne sono per fortuna sempre seguiti altri di rinascita. Anche questa volta, dopo la preoccupazione seguita al suo improvviso ricovero, la bella notizia: la conduttrice torna a casa, in quel Tu si Que Vales che le aveva portato molta fortuna, da Maria De Filippi che ha sempre avuto a cuore Belen e in compagnia di Elisabetta Canalis che proprio con lei aveva condiviso uno dei momenti più alti e felici della sua carriera: Sanremo 2011.

La spoilerata è arrivata proprio da Elisabetta che sui suoi account social ha caricato un video in cui si vede la bella argentina entrare da dietro le quinte, presentata dalla sua voce. La notizia è stata definitivamente confermata il 22 giugno 2026 attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali del programma.

E la stessa Belen aveva postato un foto in cui sorridente e raggiante, posa sugli scalini del camper di produzione, fasciata in un vestitino turchese che mette in risalto le sue bellissime gambe.

Belen Rodriguez soffre da tempo di ansia, attacchi di panico e depressione. Anche in passato, dopo la separazione da Stefano De Martino, aveva sofferto di una forte depressione ed era scomparsa dalle scene per un lungo periodo. Ai tempi raccontò di essere rimasta chiusa in casa per mesi, incapace di alzarsi dal letto o di aprire le finestre, arrivando a pesare solo 49kg. E nel novembre 2025 aveva vissuto un momento di forte difficoltà, evidente durante un’intervista per Vanity Fair. Spiegando poi in seguito di aver avuto un grave attacco di panico notturno e di essersi presentata stordita a causa dell’assunzione di troppi calmanti nel tentativo di placarlo.

Oggi Belen sta meglio, ha confermato di seguire un percorso psicologico e cure specifiche, definendo la terapia fondamentale per riuscire ad affrontare la quotidianità e gestire la forte pressione legata alla sua vita pubblica. Ma soprattutto è circondata da tanto amore: quello dei suoi figli in primis, Santiago e Luna, quello della sua famiglia, dai genitori ai fratelli, che non l’abbandonano mai, e anche quello degli ex, De Martino in primis, che nei moneti di difficoltà hanno spauto starle accanto e dimostrare affetto. Perché come scriveva Huxley, “Non v’è alcun dubbio che l’amore, e l’amore soltanto, sia la medicina di ogni male”.