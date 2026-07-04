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IPA Michelle Hunziker

La persona più importante di ogni matrimonio è la sposa, subito dopo arriva la madre della sposa – allo sposo spetta forse un quinto posto dopo le damigelle d’onore. Eppure, nonostante il ruolo di grande rilievo, Michelle Hunziker ha scelto di restare con i piedi per terra ed evitare inutili lussi, a cominciare dal make up artist. La showgirl ha infatti scelto di truccarsi da sé prima del matrimonio della figlia Aurora.

Il trucco fai da te di Michelle Hunziker

A mostrare il dietro le quinte del grande grosso matrimonio siciliano di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza (di poche pretese è la mamma, mica gli sposi) è Michelle Hunziker. L’emozionata madre, ormai quasi ufficialmente suocera, è stata la prima a svelare il dietro delle quinte dei festeggiamenti appena iniziati. Svelando l’insolito outfit sfoggiato da Aurora per il rito civile in Comune e, in seguito, condividendo sui social i momenti più emozionanti della grande festa di venerdì sera, che ha preceduto la cerimonia in corso sabato 4 luglio.

Mentre Aurora si prepara per il grande sì, anche mamma Michelle e le sorelline Sole e Celeste, di 13 e 11 anni, si fanno belle. E basta davvero pochissimo. Hunziker non pensa neppure di aver bisogno di un make up artist ufficiale e sceglie di truccarsi da sé. Il risultato non è certo professionale, ma lei resta splendida, “più bella cosa non c’è” come cantava Eros Ramazzotti. Base naturale ma con una spennellata di terra sugli zigomi, sopracciglia definite ma non troppo, rossetto nude e un leggero smoky eyes sugli occhi. E Michelle è pronta a essere la suocera più affascinante di sempre.

La semplicità del make-up è tuttavia compensata dalla grandiosità dei gioielli che Michelle ha scelto di indossare: due enormi orecchini a forma di sole, da cui si dirama una pioggia di luminosi diamanti. Con accessori del genere i capelli non possono che essere legati. Per l’acconciatura, però, niente fai da te, è il parrucchiere Roberto Farruggia, art director del noto salone milanese Aldo Coppola, ad acconciare la bionda chioma in un raffinato chignon con treccia.

I look per il matrimonio di Aurora si fanno notare

L’attesa è tanta per l’abito che Michelle Hunziker sfoggerà al matrimonio della figlia Aurora, soprattutto dopo aver visto gli outfit sfoggiati nei giorni precedenti. Per il rito civile al municipio di Militello, Hunziker ha stupito con un look dallo stile boho, un lungo abito in chiffon di seta con stampa floreale. Le manichette a sbuffo del corpetto a balze di pizzo che cadevano morbide sulle spalle e una maxi cintura in suede azzurro a sottolineare il punto vita.

Per la cena prematrimoniale, Hunziker ha scelto invece un raffinatissimo abito in seta blu notte. Lo scollo americano, decorato da perline dorate, metteva in mostra le toniche braccia della giovanile (e giovane) suocera. La schiena e le spalle erano completamente nude, ma con classe. Ai piedi sandali infradito rasoterra, in tinta con la piccola clutch dorata. I capelli erano sciolti e lisci, portati dietro le orecchie. Il make-up, e adesso possiamo dirlo quasi con certezza, era anche quello fai da te.