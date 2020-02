Chiara Nasti torna single: storia finita con Ugo Abbamonte

editato in: da

Chiara Nasti, professione fashion blogger

Chiara Nasti è tornata single. Secondo le ultime indiscrezioni la fashion blogger avrebbe detto addio allo storico fidanzato Ugo Abbamonte. I motivi della rottura non sono ancora chiari, ma di certo da qualche giorno nelle Stories di Instagram della influencer sono apparsi messaggi che fanno pensare a una separazione dolorosa.

“Sei tutta cuore, non è una debolezza è un punto di forza – ha scritto Chiara -, senti di più, e se è vero che tutto torna, prima o poi arriverà qualcosa di immenso”. Poco dopo la modella napoletana ha postato un selfie, aggiungendo un cuore spezzato e la scritta “I’m free”.

Anche nel profilo Instagram di Abbamonte sono apparsi dei messaggi particolari. “Quando fai di tutto per tirare fuori il peggio delle persone alla fine esce”, ha scritto. Figlio di importanti imprenditori napoletani e appassionato di poker, Ugo è sempre stato il grande amore nella vita di Chiara. Nel 2018 la fashion blogger per amore del fidanzato aveva deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi, rimanendo in Honduras solamente sei giorni. La nostalgia di casa e la voglia di riabbracciare il ragazzo l’avevano spinta a lasciare il reality in anticipo.

“Ugo mi ha portata a crescere – aveva scritto Chiara su Instagram qualche tempo fa, parlando del legame con il fidanzato -, era il mio migliore amico, la persona che mi ha sempre ascoltata, conosce i miei pregi e difetti alla perfezione (come io conosco i suoi) e nonostante questo ho la certezza che mi ama alla follia. Odia i social, odia tutto quello che è l’apparire – aveva aggiunto – e sono io l’artefice delle sue foto su Instagram perché voglio che si avvicini un po’ più al mio mondo. Ha altre priorità nella vita, è una persona a cui, per fortuna, non manca nulla ma che la vera ricchezza la porta dentro”.

E se Chiara Nasti è tornata single, continua la love story fra la sorella Angela e Kevin Bonifazi, il calciatore conosciuto dopo l’addio a Uomini e Donne e la scelta del corteggiatore Alessio Campoli.