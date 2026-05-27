Matrimonio Taylor Swift, amiche single discriminate: che cos’è la regola del plus one che fa infuriare

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Taylor Swift, 10 look che fanno fatto la storia della diva dallo stile inconfondibile

Si tratta di uno dei matrimoni più attesi dell’anno, nonché, considerato il patrimonio degli sposi, di uno dei più lussuosi. A giudicare dai commenti di chi ha già ricevuto l’invito, potrebbe essere anche il matrimonio più criticato dell’anno, forse anche degli anni a venire. Pare infatti, e a riferirlo è proprio qualcuno che appartiene alla guest list, che Taylor Swift e Travis Kelce non abbiano intenzione di concedere il più uno ai propri ospiti. Gli amici single, che arrivino da single.

Niente +1 al matrimonio di Taylor Swift

La data è fissata per il 3 luglio 2026 e una ristretta (seppur numerosa) cerchia di fortunati sta già iniziando a ricevere gli inviti per il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. L’eterna single del pop, che proprio sulle delusioni d’amore ha costruito il proprio impero, ha riparato il proprio cuore infranto ed è pronta a convolare verso l’altare per raggiungere il suo principe azzurro campione del football. Attorno a lei, nel giorno del grande sì, gli amici più, ma solo loro, senza accompagnatori.

IPA

Un’amica della popstar, che ha scelto di restare anonima temendo di passare per “lamentosa incallita”, ha presentato rimostranze pubbliche nei confronti dell’amica famosa. Lei, afferma l’ospite, Taylor la “adora” e le augura “il meglio”, ma potrebbe infine non prendere parte alle nozze. Il motivo è un’insolita regola specificata sulle partecipazioni.

Nessuno, a meno che non sia debitamente segnalato, è autorizzato a portare un +1. Chi è single dovrà presentarsi al ricevimento in solitaria: questo quanto deciso dalla futura Mrs. Kelce. Una regola che l’invitata in questione trova così offensiva da pensare di rispondere negativamente al RSVP: “È il matrimonio dell’anno, ma potrei non andarci perché sono timida”.

La regola vale solo per i single. “So che Selena Gomez porterà suo marito Benny Blanco, quindi avrà un accompagnatore, ma io non posso perché sono single” si lamenta la non lamentosa. “Capisco, la location probabilmente può ospitare solo un certo numero di persone, – riflette – ma non è una bella sensazione”.

“Cosa dovrei fare? – si chiesta l’invitata di fronte ai microfoni del Daily Mail – Andarci da sola? È così imbarazzante. Credo che non parteciperò perché non voglio farlo da sola e non conosco molte delle persone che saranno presenti”. D’altronde, sottolinea, non tutti sono “amici di Gigi e Bella Hadid”. Comprendiamo le incertezze dell’invitata, a cui rivolgiamo un appello: resta a casa, tranquilla, l’invitalo invialo pure a noi, ci godremo il grande evento anche da single.

La location segreta e gli invitati vip

Se gli accompagnatori sono banditi, potrebbe essere anche per il rispetto della sicurezza. È la stessa amica/nemica/invitata/lamentosa a sottolinearlo: “Capisco che non voglia che tutti sappiano dove si sposerà fino all’ultimo minuto”. Tuttavia, forse per una vena di incontenibile ripicca, l’invitata offre un indizio alla stampa di tutto il mondo: “Tutti si chiedono dove si terrà la cerimonia. Probabilmente in un hotel enorme come il Waldorf Astoria, che ha un sistema di sicurezza e di accesso eccezionale”.

E se la location resta un mistero, i nomi di alcuni invitati (senza +1) sono già certi. Mentre l’agguerrita single resterà a casa, saranno presenti al matrimonio di Taylor e Travis le sorelle Hadid, Zoe Kravitz, Selena Gomez (lei accompagnata) e Graham Norton.