Michelle Hunziker si scatena con le figlie Sole e Celeste tra attrazioni adrenaliniche e giochi d'acqua. In attesa del matrimonio di Aurora Ramazzotti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - Gardaland Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si è concessa qualche ora di svago insieme alle figlie più piccole, Sole e Celeste. La presentatrice ha approfittato di queste giornate di sole per una gita sul lago di Garda in uno dei più famosi parchi di divertimento d’Italia.

Michelle Hunziker, al parco di divertimento tra relax e adrenalina

Mentre Aurora Ramazzotti è alle prese con i preparativi del matrimonio che si celebrerà il prossimo 4 luglio, Michelle Hunziker ha portato le figlie Sole e Celeste a Gardaland dove non si è certo risparmiata, provando le principali attrazioni del parco e mostrando grande spirito di avventura.

Ufficio stampa - Gardaland

Tra adrenalina, relax e momenti di condivisione, la conduttrice ha svelato la sua particolare predilezione per le esperienze acquatiche come Fuga da Atlantide, ideali per trovare refrigerio senza rinunciare al divertimento. Non sono mancate le emozioni più intense a bordo delle attrazioni adrenaliniche come Mammut, Oblivion e Raptor. La giornata è poi proseguita tra le esperienze indoor, dal Cinema 4D fino all’esclusiva avventura di Animal Treasure Island.

Michelle Hunziker in shorts

Per la gita al parco di divertimento, Michelle Hunziker ha scelto un outfit casual, perfetto per stare all’aperto tutto il giorno.

La presentatrice ha infatti indossato un top bianco, con scollo rotondo, shorts con elastico in vita e giacchino in tessuto tecnico, perfetti per gli eventuali spruzzi d’acqua. Entrambi color azzurro ghiaccio. Visto le temperature elevate, non poteva mancare il cappellino con visiera per proteggersi dal sole.

Perfetta per contrastare il caldo e l’umidità, la pettinatura scelta da Michelle: un raccolto con due trecce che partono dalla nuca.

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Michelle Hunziker, i fan la adorano

Ovviamente la presenza della Hunziker a Gardaland non è passata inosservata. I fan adorano la presentatrice e non ha resistito a chiederle autografi e selfie. Michelle si è concessa con grande disponibilità agli ospiti che l’hanno riconosciuta, scattando foto insieme e scambiando battute con grande cordialità, sempre disponibile verso il pubblico.

D’altro canto, Michelle è famosa per la sua energia, il suo sorriso e la sua positività che mette in tutto quello che fa, sia quando è in tv sia quando presenta la sua linea di prodotti di bellezza e naturalmente anche quando si ritaglia momenti da trascorrere insieme alla sua famiglia.

L’estate di Michelle Hunziker

A proposito di famiglia, questa è un’estate molto particolare per Michelle. Infatti, la sua primogenita, Aurora Ramazzotti, che già l’ha resa nonna, si sposa con Goffredo Cerza. Il 4 luglio pronuncerà il fatidico sì in Sicilia al Castello Xirumi Serravalle di Lentini.

Aurora assicura nelle Storie di Instagram che è tutto pronto per la Sicilia e mamma Michelle risponde: “Che emozione”. E in tanti si chiedono se al matrimonio ci sarà anche il suo nuovo amore, Giulio Berruti.