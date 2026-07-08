Michelle Hunziker, vacanza d’amore in Sicilia: la verità sulla presenza di Berruti al matrimonio di Aurora

Michelle Hunziker e Giulio Berruti prendono il largo in barca con alcuni amici dopo le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, e intanto una foto social fa luce sul mistero sulla presenza dell'attore

IPA Michelle Hunziker e Giulio Berruti

Procede a gonfie vele la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Dopo le nozze di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, i due hanno proseguito la vacanza in Sicilia. La coppia è in barca al largo di Pantelleria insieme ad alcuni amici, tra cui Jonathan Kashanian e Nunzia De Girolamo, e ai fan sta dando prova di grande affiatamento. Ma prima di prendere il largo, l’attore ed ex fidanzato di Maria Elena Boschi ha partecipato anche alla cerimonia al castello di Xirumi? Anche se non compare mai nelle foto e nei video postati dalla sposa, pare proprio che lui fosse tra gli invitati.

Giulio Berruti alle nozze di Aurora Ramazzotti

Se la domanda se Tomaso Trussardi sia stato invitato o meno alle nozze di Aurora Ramazzotti è destinata a rimanere senza risposta, la presenza di Giulio Berruti trova invece conferma. A spazzare i dubbi ci pensa l’immagine condivisa nelle storie di Instagram dal locale che si è occupato di una parte del catering della cerimonia. Il gestore ha posato con l’attore e ha pubblicato la foto, rispondendo così alla domanda che in molti si stavano facendo in questi giorni.

Dal canto suo Berruti ha preferito mantenere un profilo basso. La sua storia con Michelle Hunziker è iniziata solo da qualche mese e lui ha preferito non rubare la scena in un momento così delicato. La conduttrice si è seduta così accanto al papà di Aurora, il suo ex marito Eros Ramazzotti, e Giulio ha fatto volentieri un passo indietro.

In vacanza in Sicilia

Il fatto che Giulio Berruti abbia preferito non esporsi durante le nozze non vuol dire che la sua relazione con Michelle Hunziker sia in bilico. Al contrario la coppia si mostra affiatata e serena mentre si gode la vacanza in barca. Dopo i primi tempi vissuti giustamente nella massima privacy, ora non hanno nessun problema a farsi vedere insieme in atteggiamenti complici.

Michelle è bellissima in costume rosso fuoco mentre si gode il relax in barca. Il clima è spensierato per il gruppo di amici, e neanche il piccolo incidente capitato a Nunzia De Girolamo turba troppo l’atmosfera. La conduttrice di Ciao Maschio si è infortunata al piede ed è stata prontamente soccorsa da Hunziker e Berruti: “Quanti vorrebbero un infortunio in barca per avere questi dottori?”, ha scherzato lei. Del resto Giulio medico lo è davvero, anche se si occupa di medicina estetica e odontoiatria.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti

Tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti la storia va avanti ormai da alcuni mesi e ormai non si nascondono più. Se ne è iniziato a parlare in primavera, quando lei era reduce dalla fine della relazione con Nino Tronchetti Provera e lui si era lasciato alle spalle il lungo amore con Maria Elena Boschi. Dopo le paparazzate, i gossip e le indiscrezioni, a giugno è arrivata la prima foto social: un romantico bacio al tramonto.

Sembra che anche Aurora Ramazzotti faccia il tifo per loro e l’invito alle nozze è una grande conferma. Per entrambi è iniziata una nuova fase della vita e il loro amore destinato a durare. Senza mettersi troppo in mostra ma senza nascondersi, vivendo giorno per giorno una storia che ha ormai definitivamente preso il largo.