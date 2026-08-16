Michelle Hunziker posta la prima foto con Berruti su Instagram e blocca i commenti

Michelle Hunziker e Giulio Berruti: la foto di coppia su Instagram è bellissima, ma la conduttrice blocca i commenti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michelle Hunziker e Giulio Berruti

Michelle Hunziker posta la prima foto di coppia con Giulio Berruti, poi blocca i commenti al post. Dopo mesi d’amore e una storia che sta diventando sempre più importante, la conduttrice ha voluto condividere con i follower uno scatto che la ritrae insieme al nuovo fidanzato.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la foto insieme su Instagram

L’immagine è apparsa sul profilo di Michelle Hunziker in occasione di Ferragosto. Una foto scattata durante i festeggiamenti con Giulio Berruti, Jonathan Kashanian e alcuni amici in Sardegna. “Buon Ferragosto”, ha scritto la presentatrice, aggiungendo anche l’emoticon di una faccina sorridente.

Nella foto Michelle Hunziker abbraccia Giulio Berruti, entrambi indossano occhiali da sole e sono in spiaggia durante un momento di relax di coppia. Dopo aver pubblicato lo scatto, la presentatrice ha scelto di disattivare i commenti, impedendo dunque a chiunque di commentare l’immagina.

Il gesto di Michelle Hunziker dopo la foto con Berruti

Una scelta che Michelle non ha voluto giustificare o spiegare, ma che con molta probabilità è stata fatta dalla conduttrice per evitare di ricevere critiche e commenti inutili. D’altronde Michelle sa bene quanto gli haters possano essere crudeli, impegnati a giudicare la sua vita in modo spietato solamente perché è un personaggio pubblico.

Già qualche tempo fa Michelle Hunziker aveva rivelato di essere felice, ma aveva ribadito la volontà di proteggere la storia d’amore con Giulio Berruti, preservandola dai gossip. La scelta di disattivare i commenti su Instagram dunque sarebbe in linea con questa decisione.

“Con Giulio mi sento al sicuro – aveva confessato -. Ci dormo benissimo. Adesso qualcuno penserà: madonna, poteva dire mille altre cose… Non sa quanto sia importante riuscire ad addormentarmi tra le braccia di un uomo per me, che ho bisogno del mio spazio, anche a letto. Significa che ci sto davvero bene e che non sono in uno stato di allerta. Oggi in un compagno cerco questo: la pace, la serenità, la complicità”.

In quell’occasione Michelle aveva anche svelato che Giulio Berruti aveva scelto di non partecipare al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, nonostante il suo invito, per delicatezza, confermando la volontà di entrare in punta di piedi e con grande sensibilità, nell’esistenza della conduttrice

“Nonostante l’invito di Aurora, Giulio, per grande eleganza e delicatezza verso la famiglia, ha preferito raggiungerci dopo il matrimonio, il 5 mattina”, aveva rivelato. Da allora la coppia non si è più separata, decisa a vivere un’estate all’insegna dell’amore.

E chissà se Michelle avrà preso la decisione di bloccare i commenti alla foto con Berruti dopo aver visto l’ondata di critiche arrivate a Belen Rodriguez, oggi legata a Gaetano Fidanzati. Quando la showgirl argentina, solo qualche settimana fa, era uscita allo scoperto con il personal trainer, era stata costretta a fare i conti non solo con i complimenti dei fan, ma anche con aspre critiche.

Fra chi la accusava di non saper stare da sola e chi affermava che presto la relazione sarebbe terminata. Commenti cattivi e crudeli a cui, con grande eleganza, Belen aveva scelto di rispondere.