Presley Gerber, bellissimo e fragile: la sua vita, tra successi e dipendenze

Presley Gerber, figlio della supermodella Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber - e fratello della modella Kaia - , è morto a soli 27 anni mentre si trovava in una rehab. Lottava da anni contro le dipendenze e ne aveva parlato apertamente nelle interviste e sui suoi canali social, condividendo le sue battaglie quotidiane contro la depressione, gli attacchi di panico e la dipendenza dai farmaci. Una vita agiata vissuta sotto i riflettori, figlio di una delle donne più belle del mondo, che anziché favorirlo lo ha reso ancora più fragile. La sua storia in foto