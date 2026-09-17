Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Heidi Klum regala una Ferrari da sogno al figlio per i suoi 21 anni

La notizia del mega regalo fatto da Heidi Klum al secondogenito Henry Samuel (il primo avuto con Seal, dopo Leni nata dalla relazione con Briatore) per i suoi 21 anni, una Ferrari F430 del valore di oltre 150.000 dollari (130mila euro), ha fatto il giro del mondo. Frutto di una scommessa fatta dall’attuale marito della supermodella, Tom Kaulitz al ragazzo quando aveva 14 anni, il bolide non è passato inosservato ai tabloid che hanno ripreso la news con tanto di foto di Henry commosso e incredulo all’apertura dle “pacco” e commenti più o meno positivi sull’entità del regalo.

Ma Heidi non è certo la prima, e nemmeno la più “tamarra” delle star americane nell’ostentare la proprio ricchezza con regali alla prole da migliaia se non milioni di dollari. Perché dalle parti di Hollywood non c’è pudore né vergogna nel donare ai propri figli, spesso neonati, oggetti dal valore inestimabile, spesso pezzi unici e d’autore. Che il più delle volte, la suddetta prole nemmeno apprezza con il dovuto riconoscimento. Della serie: gli avessero fatta un pallonce da calcio anziché il quadro autografato dall’autore stranoto, sarebbe stata (per loro) la stessa cosa.

Ma vediamo i casi più celebri:

Blue Ivy Carter: barbie tempestata di diamanti

Medaglia d’oro ai più tamarri del mondo, la coppia Beyoncé e Jay Z. Che per il compleanno della loro primogenita Blue Ivy Carter, quando era piccolina, pensarono bene di regalarle una bambola Barbie personalizzata tempestata di 160 diamanti e dettagli in oro bianco, dal valore stimato di circa 80.000 dollari (70mila euro circa).

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North West, la giacca di Jacko sotto l’albero di Natale

La figlia di Kim Kardashian e Kanye West, appassionata di musica pop, per un Natale ha ricevuto la vera giacca di velluto indossata da Michael Jackson durante un evento con Elizabeth Taylor. I genitori l’hanno acquistata a un’asta per 65.625 dollari (57mila euro). Dìaltronde parliamo di una nepo baby che già a 8 anni mostrava sui social le sue borse da migliaia di euro…

Beckham i più esosi: quadro d’autore personalizzato

Per la sua cameretta della loro principessa Harper, David e Victoria Beckham hanno commissionato al celeberrimo e quotatissimo artista Damien Hirst un’opera d’arte personalizzata a forma di cuore intitolata “Daddy’s Girl”, pagata circa 600.000 sterline (700mila euro circa!).

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Lil Wayne: non una ma due auto di lusso per la figlia

Reginae Carter, per il suo “Sweet 16” (il sedicesimo compleanno), ha ricevuto dal papà rapper non una, ma ben due auto di lusso: una BMW e una Ferrari.

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Tyrese Gibson: isola privata per la figlia di 8 anni

Tyrese Gibson, attore di Fast & Furious ha superato ogni record comprando alla figlia di 8 anni, Shayla, un’intera isola privata di cui non ha però voluto rivelare la posizione geografica.

Elton John, dependance di lusso per il figlio neonato

Subito dopo la sua nascita, la popstar e il marito hanno acquistato un appartamento di lusso da 1,3 milioni di sterline (1 milione e 500 mila euro!)a Los Angeles adiacente alla loro casa, trasformandolo in una gigantesca e lussuosissima “dependance” per i giochi del neonato Zachary John e delle sue tate

Kylie Jenner: diamanti e scuolabus privato per la figlia

Stormi Webster, figlia di Kylie Jenner e Travis Scott. ha ricevuto dal padre un anello con due enormi diamanti a goccia identico a quello della mamma. Inoltre, la madre le ha regalato un intero scuolabus giallo privato solo perché la bambina desiderava provare l’esperienza di salirci.

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Sean “Diddy” Combs, Mercedes da 360mila dollari al figlio

Justin Combs, figlio di Sean “Diddy”, per il suo sedicesimo compleanno ha ricevuto dal padre una Mercedes Maybach da 360.000 dollari, completa di autista privato poiché il ragazzo non aveva ancora la patente. Che magari ora userà per andalro a trovare in carcere.

Cardi B, migliaia di dollari di gioielli per la figlia neonata

Kulture Cephus, figlia di Cardi B e Offset, prima ancora di compiere un anno aveva già ricevuto dalla madre 80.000 dollari in gioielli di diamanti. Per i suoi compleanni successivi sono arrivati una collana personalizzata del cartone Word Party da 100.000 dollari e diverse borse Hermès Birkin (tra cui una rosa acceso). Manco vogliamo fare il conto…

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DJ Khaled, rolex di diamanti al figlio

Asahd Khaled ha ricevuto dal padre, noto produttore musicale, un orologio Rolex d’oro tempestato di diamanti del valore di 34.000 dollari quando era ancora un neonato