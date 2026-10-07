Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, le nozze nella villa del Marchese del Grillo

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sono pronti a giurarsi amore eterno: dove e quando si svolgeranno le nozze.

Foto di Valentina Vanzini

Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, le nozze nella villa del Marchese del Grillo
IPA
Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis

Ormai è ufficiale: Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposeranno. La giornalista del Tg1 e il cronista convoleranno presto a nozze con una cerimonia super romantica. Il matrimonio si svolgerà infatti nella celebre villa del Marchese del Grillo.

Il matrimonio di Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis

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