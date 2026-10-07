Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, le nozze nella villa del Marchese del Grillo

Ormai è ufficiale: Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposeranno. La giornalista del Tg1 e il cronista convoleranno presto a nozze con una cerimonia super romantica. Il matrimonio si svolgerà infatti nella celebre villa del Marchese del Grillo .

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Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sono pronti a giurarsi amore eterno. Le nozze sono previste per il 10 ottobre a Fabriano, nelle Marche. Un matrimonio che sarà vissuto nel più stretto riserbo, con pochi invitati e tanta voglia di proteggere da occhi indiscreti un'unione cresciuta lontano dai riflettori.

Al centro del gossip durante la storia d'amore con Cesare Cremonini, Giorgia Cardinaletti non ha mai parlato pubblicamente dell'amore per Francesco Bechis. Un legame importante fra due comunicatori che hanno scelto di tenersi lontano dai pettegolezzi.

Le nozze, come nello stile di entrambi, saranno privatissime. Per questo sappiamo davvero poco della cerimonia. Il "sì" sarà religioso e avverrà nella cornice della Cattedrale di San Venanzio nel pomeriggio. Poco dopo i festeggiamenti si sposteranno nella residenza del Settecento del Marchese del Grillo.

La scelta di Fabriano come luogo del matrimonio fra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis non è casuale. La giornalista infatti è nata proprio a Fabriano ed è legatissima alla cittadina delle Marche. La Cattedrale in cui giurerà amore eterno al compagno si trova a pochi passi dal luogo in cui è cresciuta e ha vissuto con la sua famiglia.

A officiare il rito sarà Don Antonio Ivan Esposito, il parroco della Cattedrale. Al suo interno la struttura è spettacolare e suggestiva, con opere d'arte di Salvator Rosa e Orazio Gentileschi, ma soprattutto la tomba del celebre Onofrio Del Grillo.

La villa dove si svolgerà il ricevimento si trova in località Rocchetta a pochi chilometri da Fabriano. La location è il Relais Marchese del Grillo, hotel di lusso che è stato ricavato ristrutturando la residenza estiva del famosissimo Marchese interpretato da Alberto Sordi in uno dei film cult del cinema italiano.

Si tratta di una struttura del 1700 con affreschi d'epoca, antiche cantine e un suggestivo ristorante. Il luogo è immerso nel verde con scorci che raccontano le scene de Il marchese del Grillo, film di Mario Monicelli con il grande Alberto Sordi.

Restano invece un mistero la lista degli invitati e l'abito della sposa che con molta probabilità scopriremo solo il giorno delle nozze.

L'amore di Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis

Da sempre riservatissimi riguardo la loro storia d'amore, Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2025. All'epoca la giornalista aveva messo fine da poco alla sua relazione con Cesare Cremonini: un legame importante durato ben due anni, dal 2022 al 2024.

L'incontro sarebbe avvenuto per lavoro, poi il colpo di fulmine e una frequentazione che li avrebbe portati prima alla convivenza poi alla scelta di sposarsi. Solo qualche mese fa Giorgia Cardinaletti era apparsa in video con un vistoso anello sulla mano: un prezioso che sembrava proprio un anello di fidanzamento. Poi la conferma del matrimonio fra Giorgia e Francesco, con le pubblicazioni delle nozze e la data fissata.