Il dress code giusto per l’incontro con la suocera

Prima o dopo succede: è arrivato il momento in cui la vostra dolce metà vi presenterà la sua famiglia e quindi conoscerete la vostra potenziale futura suocera! La presentazione alla suocera mette in crisi anche le più sicure del proprio look. E qui scatta il dramma: cosa mettersi? Ecco qualche idea da copiare.

Cosa mettersi per il primo incontro con la suocera

Azzeccare al primo colpo l’outfit per far breccia nel cuore della mamma dell’amato bene è praticamente una mission impossible. Bella, ma non troppo appariscente, brava ragazza sì, ma non dimessa, curata ma non studiata… La parola d’ordine è bilanciare, tra rassicuranti capi bon ton e dettagli più stylish. In generale, il mio consiglio è quello di non strafare: meglio risultare sobrie, piuttosto che sopra le righe… fidatevi!

Cosa mettere sopra

A mio avviso, con una camicia non sbagliate mai. Se non siete amanti del genere, optate per una blusa, non troppo scollata, che vi faccia sentire a vostro agio. Sopra, un bel blazer sarà perfetto. Va bene anche una felpa o un bel pullover, se siete tipi sportivi e se la vostra metà è a sua volta patita dello sport.

Cosa mettere sotto

Se optate per la gonna, scegliete linee fluide e possibilmente modelli non troppo corti. Non dovete per forza scegliere colori scuri, ma cercare di adeguare il taglio al contesto: se andate a pranzo in un agriturismo, andrà benissimo una gonna in tela denim o in velluto, se invece siete in un ristorante più chic, allora optate per una longuette o una gonna a ruota. I pantaloni saranno sempre perfetti: un semplice pantalone dal taglio maschile con una scarpa bassa sarà perfetto. Se invece volete il denim, evitate jeans strappati e preferite piuttosto un taglio pulito e basic.

Che accessori scegliere quando si incontra la suocera

Anche qui, semplicità è la chiave vincente, ma dovete anche sentirvi a vostro agio: inutile fare l’esperimento di una scarpa con il tacco se siete abituate alle sneakers, piuttosto optate per una ballerina. Allo stesso modo, eviterei tacchi altissimi: non sapete se la vostra futura suocera potrebbe essere più o meno minuta. Quanto alla borsa, eviterei le griffes a vista. Meglio un sobrio no logo.

Quanto ai gioielli, sentitevi voi stesse, ma sempre con misura e moderazione: meglio un tocco originale come una spilla vintage o un orecchino contemporaneo, o ancora un braccialetto piccolo e coloratissimo, che aggiunge quel pizzico di ironia al tutto, piuttosto di montature impegnative e che magari hanno un sapore fake.

Cosa non mettere quando si incontra la suocera

Evitate tutto quello che è troppo corto, strizzato, aderente, vistoso, trucco incluso: insomma, considerate questo evento alla stregua di un colloquio di lavoro. Last but not least, ricordatevi che l’abito fa sicuramente il monaco, ma da solo non basta. Anche nel comportamento vale la regola del giusto mezzo: andateci piano con baci e abbracci, ma evitate i musi lunghi e i monosillabi, non mostratevi logorroiche monopolizzando la conversazione, ma sforzatevi di rompere gli eventuali silenzi con una battuta. Nel dubbio: sorridete, è sempre la scelta giusta!