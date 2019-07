editato in: da

La camicia è un grande classico, sapete che per me è davvero irrinunciabile, anzi, ci costruirei sopra tutto il guardaroba. Detto questo, anche d’estate è un capo che possiamo indossare tranquillamente e in molti modi differenti. Ecco qui qualche idea per voi.

Come indossare la camicia d’estate: rovescia

L’avreste mai detto? Ebbene sì, la camicia può essere indossata anche al rovescio, letteralmente. Potete chiuderla con i bottoni oppure annodarla: l’effetto è super street style e casual chic. Il generale, va portata senza reggiseno, o con un reggiseno adatto alle scollature sulla schiena, quindi è particolarmente adatto a voi se avete poco seno o comunque un seno che non ha molto bisogno di supporto.

Come indossare la camicia d’estate: legata

La camicia legata in vita è sempre super chic! Si adatta bene al vostro fisico soprattutto se avete un punto vita da sottolineare, come nei casi dei fisici a clessidra o a pera. Portatela con un jeans o una gonna a vita alta per far risaltare al meglio il punto vita.

Come indossare la camicia d’estate: a chemisier

Per chi invece volesse coprire le gambe, l’ideale è la camicia in versione chemisier. Lunga, fresca e leggerissima, da portare con una cintura o un foulard alto in vita se volete spostare in alto il baricentro e allungare otticamente le gambe.

Come indossare la camicia d’estate: classica

E per chi ama il classico… La camicia si porta in modo classico! Bianca, con gonna, pantalone o jeans, maniche arrotolate e semplicità assoluta. La camicia è un capo di base: usatelo davvero quando non sapete cosa mettere, vi aggiusterà qualunque look, soprattutto se bianca!