Camicia con il fiocco, idee di outfit originali

Fonte: Getty Images Idee di look per indossare la camicia con collo a fiocco

Può venir considerato un capo un po’ lezioso, ma la camicia con il collo a fiocco è un capo da avere nell’armadio perché, nonostante quello che si può pensare, è facile e comodo e adatto a più di una occasione: dall’ufficio alla serata con gli amici, ad un pomeriggio fuori anche con i bambini al seguito.

Consigli per indossare la camicia con il collo a fiocco

I fiocchi sono un trend che alterna momenti alti e bassi, ma, in generale, sono un dettaglio che può arricchir il look se dosato nel modo giusto. Con questo post vediamo insieme come indossare la bow neck blouse in modo facile e cool.

Prima di cominciate, tenete presente che i nastri possono essere annodati come preferite, il che significa che potete anche scegliere di non fare per forza il fiocco, ma anche solo semplicemente un nodo a cravatta, o, se amate uno stile più casual e non vi danno fastidio i nastri che penzolano, potete lasciarli sciolti.

Idee di look con la camicia con il collo a fiocco

Con il fiocco in versione maxi

Forse delle varie proposte, questa è quella meno adatta ad un’uscita al parco con i bambini! Optate per questo look se avete un’aperitivo serale o un cinema tra amiche. Per un fiocco maxi, la regola è la solita: sdrammatizzare: indossate la vostra blusa con un paio di jeans, anche ripped, scarpe basse, pochi gioielli. Un capo così parla da sè, non ha bisogno di grandi aggiunte.

Fonte: Getty Images

In versione business da ufficio

Perfetta per la riunione con il capo o per la giornata in cui volete sentirvi un po’ più chic. Non esistono solo le versioni con il collo che si annoda a fiocco con nastri lunghi (che penzolano e sono un po’ scomodi): scegliete un modello che abbia il nastro largo, da annodare anche in modo asimmetrico. Aggiungete un tubino nero e una décolleté o anche una scarpa bassa, se preferite, e sarete perfette.

Urban look

La mia versione preferita! E indovinate come la amo di più? In versione super rilassata e casual, con jeans o pantaloni di taglio maschile! Proprio perchè ha uno stile un po’ più metropolitano, se siete delle fan dei tacchi, qui ci sta benissimo un paio di décolleté altissime, magari in versione metal.

Fonte: Getty Images

A chi sta bene la camicia con il collo a fiocco

La camicia con il collo a fiocco non è altro che una camicia con un collo particolare: alla base c’è sempre una camicia, che quindi è adatta a tutte! l’importante, come sempre, è scegliere il modello giusto. Per questo, fate riferimento alla vostra fisionomia per il modello da scegliere: il collo verrà dopo! Se non amate sentirvi stringere e volete aprire un po’ la scollatura, vi basterà lasciare il fiocco slacciato o annodarlo in modo un po’ più lento.

Quando indossare la camicia con il collo a fiocco

La camicia con collo a fiocco è molto adatta a look business, da ufficio, ma anche da cerimonia. Ad esempio, con un pantalone palazzo da scegliere magari in tonalità ton sur ton, sarà perfetta per un matrimonio invernale, perché, elegante e raffinata, sarà una validissima alternativa al classico abito.