Kate Middleton, il dettaglio potente dei suoi look: la passione per i fiocchi

Kate Middleton è un'icona di stile. La Principessa del Galles ha un'arma segreta che rende potenti i suoi look: il fiocco che usa in molteplici modi

Kate Middleton è un’icona di stile. L’abbiamo vista indossare capi molto diversi, dai preziosi abiti da sera di Jenny Packham al blazer low cost di Zara, passando per i tailleur pantaloni di Alexander McQueen. Ma c’è un particolare ricorrente nei suoi look, un dettaglio ricercato che li impreziosisce e conferisce loro un tocco di eleganza intramontabile. Si tratta dei fiocchi che la Principessa del Galles indossa in svariati modi e occasioni.

Kate Middleton: quattro look, quattro fiocchi

Non serve pescare dal fondo del guardaroba di Kate Middleton per trovare capi e accessori col fiocco. Da quando la Principessa del Galles è tornata al lavoro a metà settembre, dopo la pausa estiva, ha indossato almeno quattro look con questo dettaglio e nel giro di pochi giorni.

Cominciamo con l’abito nero che ha indossato per il funerale della Duchessa di Kent. La circostanza ha imposto a Kate un look a lutto. Lei ha scelto l’abito cappotto di Catherine Walker che presenta uno scollo a scialle che forma un grande fiocco. La Principessa possiede lo stesso capo in colori diversi.

Proseguiamo col cappello bordeaux con fiocco di Jane Taylor che ha abbinato al look, firmato Emilia Wickstead, con cui ha accolto i Trump a Windsor.

Il giorno dopo l’abbiamo vista ai Frogmore Gardens insieme a Melania Trump. Kate si è presentata con un outfit da country girl perfetto, completato da una sciarpa intorno al collo allacciata a fiocco.

Poi l’abbiamo vista a Southport incontrare i compagni di scuola e le famiglie delle bambine, vittime dell’accoltellamento avvenuto a luglio 2024. La moglie di William si è presentata indossando una camicia rosa con fiocco al collo.

Kate Middleton, l’eredità di Lady Diana

Le camice con fiocco erano uno dei capi preferiti da Lady Diana. Kate ha proseguito la tradizione della compianta suocera, presentando questo capo estremamente femminile ed elegante in più di un colore. Ne ha una che condivide con Melania Trump, color ciclamino, firmata Gucci.

Da Diana in poi le camice col fiocco sono un must have delle teste coronate. Famosissima la camicia bianca con cui la Principessa del Popolo si fece immortalare nel giorno del suo fidanzamento con Carlo. Da quel momento, non ha smesso di usarle. Altro suo look celebre è quello che sfoggiò in occasione del Trooping the Colour del 1985.

Ma anche Letizia di Spagna, Rania di Giordania, Charlene di Monaco – solo per fare qualche nome – hanno nel proprio guardaroba delle camice col fiocco.

Kate Middleton, fiocchi ovunque

A maggior ragione, Kate, erede di Diana anche nel ruolo di Principessa del Galles, è una grande appassionata di questo capo, considerato tra i più versatili e raffinati di sempre. Infatti, può essere indossata tanto con un tailleur classico che con un paio di jeans.

Ma Lady Middleton non si limita alle camice. Lei indossa fiocchi ovunque: sui cappelli, per ornare guanti, sandali, scarpe, mantelli. Celebre il cappotto rosso, firmato Catherine Walker, che ha indossato in diversi eventi e che non solo ha in svariati colori, ma anche nella versione a cappa.

A volte questo ornamento è minimale, come sulla cintura in pelle di Alexander McQueen che ha indossato a Wimbledon nel 2019 o come l’elastico per capelli con cui si è presentata a due eventi nel 2018.