Kate Middleton, country girl per gli scout con gonna da 1.945 euro e stivali: Melania Trump non è all’altezza

Kate Middleton e Melania Trump incontrano gli scout e giocano coi bambini. La Principessa indossa gli stivaloni e la First Lady rinuncia ai tacchi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e Melania Trump

Kate Middleton e Melania Trump sono state protagoniste di uno storico incontro. Infatti, è la prima volta che la Principessa del Galles partecipa a un evento in solitaria con la First Lady americana. La due donne hanno incontrato ai Frogmore Gardens gli scout e il loro capo, Dwayne Fields. Per l’occasione hanno scelto look casual che comprendevano elementi country come gli stivali di Kate, firmati Gianvito Rossi, o la giacca scamosciata di Melania.

Kate Middleton e Melania Trump, l’evento storico con gli scout

Dopo i fasti del banchetto di Stato dove hanno sfoggiato abiti da sera sfavillanti ma anche in parte contestati, Kate Middleton e Melania Trump si sono ritrovate ai Frogmore Gardens, senza William e Donald, per incontrare il capo scout Dwayne Fields, e i membri del programma Scouts’ Squirrels, impegnati a conoscere i segreti della natura per ottenere il distintivo “Go Wild”.

Sia Kate che Melania sono molto attive nel sostenere i progetti educativi rivolti all’infanzia ed entrambe si prodigano per l’istituzione degli scout. Anzi, più precisamente, Lady Middleton dal 2020 è co-presidente della Scout Association britannica.

Kate Middleton e Melania Trump, i look in dettaglio

Kate e Melania si sono trovate a fare attività all’aria aperta, in mezzo alla natura, coi bambini. Dunque, hanno dovuto adottare un abbigliamento consono.

La Principessa del Galles ha optato per uno stile da country girl. Ha indossato una giacca corta in pelle scamosciata, verde scuro, di ME + EM, un gilet in maglia dello stesso brand, con una sciarpa coordinata, annodata al collo in modo da formare un ampio fiocco. Kate vi ha abbinato un’ampia gonna marrone di Ralph Lauren da 1.945 euro e una cintura alta, a sottolineare la vita.

Occhi puntati sulle calzature. Infatti ha sfoggiato un paio di stivali, alti fino al ginocchio con tacco largo, di Gianvito Rossi. Si tratta del suo primo paio di stivali dell’autunno/inverno 2025-2026. Mentre per quanto riguarda i gioielli, ha optato per un paio di orecchini di Spells of Love, in oro e granata.

Melania invece ha indossato una giacca scamosciata beige con cintura in vita, pantaloni chiari lunghi fino alle caviglie. Anche la First Lady ha aggiunto un accessorio inusuale al suo look, ossia le ballerine effetto nude, anziché le décolleté dal tacco 12. Tra l’altro ha dovuto cambiarsi rapidamente: infatti prima dell’incontro con gli scout, la moglie di Trump ha visitato la biblioteca reale del Castello di Windsor, insieme a Camilla, dove ha sfoggiato un completo di pelle color biscotto.

Secondo la stilista Angela Kyte, il look di Kate si ispira a uno stile country tradizionale e ha spiegato: “L’effetto complessivo è sofisticato e comunica sicurezza senza virare verso un’eccessiva grandiosità”.

Invece Melania “abbraccia una silhouette più strutturata e autorevole. La sua giacca color caramello con cintura, dal taglio impeccabile e con tasche a patta, emana una forza di ispirazione militare”. E confrontando lo stile delle due donne, sottolinea: “Laddove Kate incarna la delicatezza e il fascino della tradizione, Melania proietta autorevolezza urbana ed eleganza moderna. La giustapposizione dei loro stili sottolinea i loro diversi approcci al power dressing: Kate si affida alla tradizione, mentre Melania sceglie una sartorialità d’impatto”.

In aggiornamento