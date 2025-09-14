Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Melania Trump e Kate Middleton

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania Trump saranno in visita ufficiale in Gran Bretagna da martedì 16 a giovedì 18 settembre. Ad accogliere il Tycoon e la First Lady saranno i Principi di Galles. Tocca a William e a Kate Middleton fare gli onori di casa per poi accompagnare gli ospiti all’incontro con Re Carlo e la Regina Camilla. E pare che in agenda ci sia anche un incontro ufficiale tra Kate e Melania.

L’arrivo di Donald Trump in Uk

Quella di Donald Trump in Gran Bretagna sarà una visita storica. Perché, dopo l’invito della defunta Regina Elisabetta nel 2019, il Presidente Usa sarà il primo leader politico della storia moderna a essere invitato da due sovrani diversi a due visite di Stato in Uk. Alla prima visita, erano presenti anche Kate Middleton e William, seppur in disparte, stavolta ai Principe del Galles spetterà un ruolo d’onore.

In veste di futuro erede al trono, il Principe William ha sempre un maggior rilievo all’interno della Famiglia Reale e saranno lui e la moglie ad accogliere ufficialmente gli ospiti americani. Dopo il benvenuto, Trump, Melania, William e Kate si uniranno in un corteo in carrozza fino al castello di Windsor. Dopo l’ispezione della Guardia d’onore e la marcia militare, si terrà un pranzo al Castello e una visita alla mostra di oggetti relativi agli Stati Uniti appartenenti alla Collezione Reale. Alla sera, assieme a Re Carlo e alla Regina Camilla, si terrà un banchetto di stato a Windsor.

Il primo incontro tra Kate Middleton e Melania Trump

L’incontro tra Kate Middleton e Melania Trump, il primo ufficiale per le due importanti consorti, è in programma giovedì 18 settembre, nell’ultimo giorno di permanenza in Inghilterra della First Lady statunitense. Le due si recheranno ai Frogmore Gardens, una tenuta di 33 acri all’interno dell’Homer Park del Castello di Windsor. Qui avrà inizio la loro missione segreta da “scoiattolo”. Incontreranno infatti Dwayne Fields, il capo della Scout Association, i cui membri sono detti appunto scoiattoli, di cui la Principessa è patrona e co-presidente – anche lei da bambina fu uno scoiattolo.

L’appuntamento, cui saranno presenti anche i bimbi scout, avrà il fine di esplorare il modo in cui i bambini possono ottenere un distintivo legato alla natura nell’ambito del loro programma ricreativo ed educativo. È un tema molto a cuore alla Principessa, che già a marzo si era unita ad alcuni giovani scout per una visita al lago. “Durante la mia convalescenza, ho trascorso molto tempo all’aria aperta perché è lì che mi sono sentita in pace” raccontò in quell’occasione. Dimostrandosi agli occhi del caposcout Fields, “una persona meravigliosamente calorosa che ti invita a una conversazione”.

Prima della visita ai giardini scout, sia Kate che Melania accompagneranno la Regina Camilla in un tour alla Casa delle Bambole della Regina Mary e alla Royal Library del Castello di Windsor. Così come da tradizione, mentre gli uomini si occupano di politica, le donne si dedicano alla promozione di cause culturali e benefiche, con un occhio sempre rivolto al benessere dei più piccoli.