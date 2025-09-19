Kate Middleton, nessuna si è comportata come lei con Melania Trump

Kate Middleton si è mostrata una vera Principessa con Melania Trump cedendole la scena e ha dato una stoccata a Meghan Markle con un regalo speciale

Getty Images Kate Middleton, Camilla, Melania Trump e Tiffany, look a confronto al banchetto di Stato

Kate Middleton ha dato prova di essere una vera Principessa durante l’incontro con gli scout che ha tenuto insieme a Melania Trump. E poi ha fatto un dono speciale ai bambini, insieme alla First Lady, che è una stilettata a Meghan Markle.

Kate Middleton si comporta da Principessa con Melania Trump

Kate Middleton e Melania Trump hanno partecipato al loro primo appuntamento di coppia, senza i rispettivi mariti. Le due donne hanno incontrato nei Frogmore Gardens il capo degli scout britannici, capo, Dwayne Fields, e un gruppo di bambini che stanno imparando i segreti della natura.

Kate e Melania si sono mostrate molto affiatate, d’altro canto hanno diversi interessi in comune, primo fra tutti il benessere dei più piccoli. Dunque, si sono trovate molto bene a collaborare insieme e hanno dato prova della loro eleganza, indossando look da country girl ma dallo stile molto diverso.

Ma la riuscita di questo evento è dovuta in gran parte a Lady Middleton che è stata un’ospite perfetta. Ha saputo non solo mettere a suo agio Lady Trump, ma ha fatto di tutto per metterla al centro della attenzione. Un comportamento che è stato definito da vera Principessa.

L’esperta in questioni reali, Ingrid Seward, ha commentato così l’atteggiamento di Kate, mettendolo a confronto con quello di Meghan: “Credo, non abbiamo mai visto Meghan [Markle] in quel modo con nessun’altra donna. Sembra sempre, guarda me, guarda Meghan, piuttosto che, come nel caso di Catherine, non guardare me, guarda Melania, lei è… è mia ospite”.

E ha proseguito: “Catherine condivide la ribalta e, in effetti, è una persona generosa. In realtà ha dato la scena a Melania, perché Melania è la First Lady, e lei la stava intrattenendo, ed era un’ospite. Quindi, Catherine si è in qualche modo tirata indietro e si è concentrata solo sui bambini, mentre Melania ha potuto mostrarci com’è veramente”.

Kate Middleton e il miele fatto con le sue mani

Un’altra stoccata a Meghan da parte di Kate, cui si è unita anche Melania, è stato il regalo che le due donne hanno fatto ai piccoli scout.

La Principessa ha donato loro del miele preparato in persona da lei, dagli alveari di suo proprietà ad Anmer Hall. E anche la First Lady ha dato ai bimbi un vasetto di miele proveniente dalla Casa Bianca.

Come è noto, Meghan ha creato un marchio con il quale vende alimenti ricercati e di nicchia, tra cui il miele che produce nella sua villa di Montecito e non ha esitato a pubblicizzarlo sfruttando l’immagine dei suoi figli.