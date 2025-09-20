Kate Middleton cede al protocollo, il gesto di William per Melania Trump

Kate Middleton non ha potuto evitare di cenare separata da suo marito William durante il banchetto di Stato che si è tenuto al Castello di Windsor in onore di Donald e Melania Trump. Infatti, il protocollo regola anche i posti a tavoli. A ogni ospite è assegnata una precisa collocazione e questo comporta che il Principe e la Principessa del Galles siedano distanti. Naturalmente questo vale anche per Re Carlo e Camilla.
Kate Middleton separata da William
Kate Middleton ha incantato tutti durante la cena di gala per il Presidente americano e la First Lady. Era splendida con l’abito ricamato d’oro e la tiara di Lady Diana che vale 1 milione di sterline.
Le foto della serata hanno immortalato alcuni dei momenti più significativi. E soprattutto ci hanno rivelato che William e Kate hanno dovuto cenare l’uno distante dall’altra, così vuole il protocollo di Corte.
Re Carlo e Donald Trump erano seduti vicini, a centro tavola. Sulla sinistra del Presidente c’era Kate. La Principessa ha incantato il suo ospite. I due hanno brindato e chiacchierato amabilmente, scambiandosi qualche divertente battuta, considerando l’espressione buffa che a un certo punto ha fatto Lady Middleton mentre conversava con Trump.
Dall’altra parte del tavolo, sedeva Melania Trump che aveva come vicini Camilla e William. E proprio mentre tutti gli sguardi si concentravano sulla Principessa del Galles e il Tycoon, il Principe ha compiuto un gesto di galanteria, dal profondo significato simbolico, nei confronti della First lady.
Kate Middleton, il significato del gesto di William per Melania Trump
William si è dunque comportato da vero cavaliere nei confronti di Melania. Infatti, prima che lei si mettesse a tavola, il Principe si è fatto avanti per scostare la sua sedia, invitandola elegantemente a sedersi.
Un’accortezza che può sembrare d’altri tempi, ma in realtà fa parte del cerimoniale ed è carico di simbolismo, proprio perché fa parte di una lunga tradizione di rappresentanza reale.
Il gesto di William è stato talmente discreto e delicato che è passato quasi inosservato, ma in realtà ha veicolato un importante significato. In una cena di Stato indica una grande cortesia e rispetto per i propri ospiti e nel caso specifico ha voluto sottolineare la grande considerazione che la Famiglia Reale ha nei confronti del Presidente americano e di sua moglie.
Tutto ciò è stato ribadito a parole nel discorso pronunciato da Re Carlo che ha definito come “straordinario” il legame tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Allo stesso modo, Trump ha espresso la sua stima nei confronti del Sovrano e di William che ha definito “un figlio straordinario“, senza fare alcun cenno a Harry.
Anche Kate ha dimostrato di avere una grande intesa con Melania quando hanno incontrato gli scout ai Frogmore Gardens. La First Lady però è stata presa di mira per alcuni sui look, tra cui l’abito giallo di Carolina Herrera, poco adatto a una cena di Stato, e per il modo in cui ha indossato il cappello di Dior che le copriva totalmente il viso.