Kate Middleton spettacolare con il suo abito da regina alla cena di gala con Trump

Kate Middleton queen del banchetto di Stato con Donald Trump. Non è la prima volta che la vediamo con un abito lungo e una tiara ma questa volta è stata particolarmente stupefacente. Davvero spettacolare. La 45enne ha optato per un abito firmato Phillipa Lepley: un abito su misura in delicato pizzo Chantilly ricamato a mano nei toni dell'oro, tra pizzo e crêpe di seta. Appuntati sul vestito il nuovo Ordine della Famiglia Reale di re Carlo III, insieme all’Ordine della Famiglia Reale di Elisabetta, e una fascia blu, a simboleggiare il suo titolo di Dama di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano.