Kate Middleton, la frase proibita di Donald Trump e l’affronto di Melania

Kate Middleton, Camilla e Melania Trump

Kate Middleton finge di non sentire e di non vedere e sfodera il suo miglior sorriso e il suo inglese impeccabile con Donald e Melania Trump. Il Presidente americano e la First Lady sono in Inghilterra da poche ore e hanno già infranto il protocollo in svariati modi. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, la frase proibita di Donald Trump

Kate Middleton e William sono “andati a prendere” Melania e Donald Trump al loro arrivo al Walled Garden, a Windsor. La Principessa del Galles era indubbiamente molto elegante con l’abito monocromatico, firmato Emilia Wickstead.

Il Tycoon non ha resistito al suo fascino e nel salutarla ha commesso la prima gaffe, con una frase inopportuna che sicuramente rientra tra quelle proibite dal protocollo.

Infatti, stringendo la mano a Kate per salutarla le ha detto: “Sei bellissima, così bella”. Un complimento decisamente sfacciato, visto che è rivolto alla Principessa del Galles durante un incontro pubblico e formale.

Lady Middleton ha incassato il colpo e si è limitata a sfoggiare il suo migliore sorriso. D’altro canto, Trump aveva già fatto commenti simili in passato riguardo a William, dicendo che era un “bel ragazzo”.

Lo scambio di battute tra la Principessa e il Presidente è avvenuto pochi minuti dopo l’arrivo di quest’ultimo e di sua moglie. E così la prima regola del protocollo è stata infranta si può dire proprio appena dopo che i Trump hanno messo piede a terra. Ma non è finita qui.

Melania Trump, il look sbagliato

Anche Melania Trump non è stata immune da gaffe, a cominciare dalla scelta del look. La First Lady era indubbiamente elegantissima con il tailleur nero di Dior. Però, il nero è un colore che simboleggia il lutto ed è consigliato evitarlo durante gli incontri di Stato diurni. A ciò si aggiunga la scelta del cappello, viola, altra tonalità funerea.

Ma soprattutto è la forma del copricapo a lasciare perplessi. Infatti, proprio come alla cerimonia di insediamento alla Casa Bianca, Melania ha scelto un modello a tesa larga e rigida che le copre lo sguardo. Insomma, è come se avesse indossato gli occhiali da sole mentre salutava i Principi.

Melania Trump, niente riverenza a Re Carlo

In molti si sono chiesti se Melania abbia infranto il protocollo anche per non aver fatto la riverenza a Carlo e Camilla. Ma in realtà, non ha commesso nulla di sbagliato, come spiega anche il sito della Famiglia Reale dove si legge: “Non ci sono codici di comportamento obbligatori quando si incontra un membro della famiglia reale, ma molte persone desiderano osservare le forme tradizionali”. Ossia un inchino col capo per gli uomini e una piccola riverenza per le donne.

Kate Middleton, l’affronto di Melania Trump alla Regina Camilla

Se Melania è stata assolta per non aver fatto la riverenza, è stato decisamente condannata la sua totale mancanza di riguardo nei confronti di Camilla.

William e Kate hanno accompagnato i Trump a Windsor dove li attendevano Carlo e Camilla. Il Presidente e la First Lady hanno salutato Le Loro Maestà. Poi Donald ha scambiato alcune battute col Re, mentre Melania si è messa a parlare con Camilla.

Le due donne erano impegnate in una fitta conversazione, ma a un certo punto è comparsa Kate e la First Lady si è girata verso di lei, senza più badare alla Regina che le stava parlando.