Melania Trump, in blu all’insediamento. Il look della discordia e il cappello che nasconde il viso

Fonte: Ansa Melania e Donald Trump alla cerimonia di insediamento

Melania Trump si è presentata alla cerimonia di insediamento di suo marito Donald con un look blu navy estremamente chic, firmato Adam Lippes, con un cappello a tesa larga che le nasconde il viso.

Melania Trump ha superato se stessa. Il look che ha sfoggiato all’inaugurazione del mandato di suo marito Donald è addirittura più sensazionale di quello color Tiffany nel 2017 di Ralph Lauren.

Melania Trump, il look della discordia

Ma per lei non è stato facile trovare lo stilista che la vestisse in questa speciale occasione. Infatti, come già era capitato otto anni fa, nessuno voleva associare il suo nome alla First Lady e a quel cognome, Trump, così potente e controverso. Senza tener conto che Anna Wintour, la direttrice di Vogue America, aveva imposto un veto su Melania.

Ma l’americano Adam Lippes le ha detto sì e ha fatto un capolavoro che per altro rispecchia totalmente l’atteggiamento freddo e distaccato di Melania.

Il suo outfit è composto da un soprabito a doppio petto, con tasche laterali, blu navy, il colore dell’eleganza e della regalità per eccellenza, scelto spesso dalle Regine e dalle Principesse, per evitare il nero troppo associato al lutto. Sotto il cappotto si intravvede una camicia bianca che ha uno scollo come a peplo, chiuso a scialle e una gonna blu dritta, lunga appena sotto il ginocchio.

D’altro canto, Melania sa come ci si veste e come veicolare messaggi attraverso i look. Lo ha dimostrato nel precedente mandato di suo marito Donald Trump, quando sfoggiò abiti di Dolce & Gabbana e Alexander McQueen.

Fonte: Ansa

Melania Trump, il cappello che nasconde lo sguardo

Un tocco di classe indubbiamente è dato dal cappello a tesa larga, blu con un nastro color crema, che riprende così i colori del look. Il copricapo, firmato Eric Javits, oltre a dare un tocco di raffinatezza all’insieme, crea una sorta di mistero perché nasconde perfettamente lo sguardo della First Lady, conferendole un’aria ulteriormente fredda e distaccata. Si potrebbe dire che la indurisce ulteriormente. E in effetti i sorrisi sono pochi e lievemente accennati.

Non è un caso che Melania Trump abbia scelto di indossare solo brand americani. Infatti, sembra in linea con la politica di suo marito Donald che punta sui marchi made in USA.

Fonte: Ansa

I capelli sono raccolti sotto il cappello in uno chignon alto e tirato, senza un ciuffo fuori posto. Il make up è nello stile di Lady Trump: eyeliner nero per accentuare lo sguardo, blush color pesca e rossetto rosa. I gioielli sono ridotti al minimo. Solo un paio di orecchini punto luce al lobo. L’outfit non esige nemmeno una collana visto che tutto fa il particolare taglio della camicia.

Fonte: Ansa

Per quanto riguarda gli accessori, Melania indossa un paio di guanti in pelle nera e ai piedi calza un paio delle sue famose décolleté blu, dal tacco altissimo e sottile. La First Lady ha una predilezione per le Loboutin. Ma in questa particolare occasione non le ha scelte.