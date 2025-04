Tantissime uscite, romanzi indimenticabili, per tutti i gusti: dalla narrativa ai gialli, passando per il fantasy e i sentimenti

Tantissime nuove uscite, tante storie da conoscere e in cui perdersi e ritrovarsi, tanti libri che aspettano solo di essere letti e, perché no, di entrare tra i nostri preferiti di sempre. Aprile è all’insegna di titoli imperdibili, alcuni di autori molto attesi e che riescono sempre a conquistare il cuore dei lettori.

Dalla narrativa ai thriller che lasciano senza fiato, senza escludere il fantasy, le storie d’amore e un libro che è stato pensato per i bambini ma che fa “bene” davvero a tutti: otto romanzi da leggere ad aprile, per fare il pieno di emozioni e di storie che lasciano il segno.

La catastrofica visita allo zoo di Joel Dicker

Joel Dicker è tornato: amatissimo scrittore di thriller, questa volta propone ai lettori un altro dei suoi libri che tengono incollati alle pagine, ma uscendo fuori dai confini del genere a cui ci aveva abituati. La catastrofica visita allo zoo, infatti, non è un giallo, ma un romanzo “divertente e a tratti commovente”, come viene definito nella quarta di copertina, che racconta di una gita scolastica e di ciò che è accaduto. È stato pubblicato da La Nave di Teseo ed è la lettura perfetta per tutti coloro che vogliono leggere un Dicker diverso ma pur sempre talentuoso.

La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark

Un romanzo commovente, profondo, che lascia emozioni che restano a lungo: La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark ci porta nella vita di Romany, da poco 18 anni, che si trova ad affrontare la morte della mamma. Quest’ultima ha dato il compito ai suoi più cari amici di seguire la figlia nell’ultimo anno di scuola superiore, sono quattro, tutti diversi, ma una (Hope) per loro è un mistero, perché di lei non avevano mai sentito parlare. Un libro per chi cerca una storia che resta a lungo nel cuore, pubblicato da Libreria Pienogiorno.

La strada giovane di Antonio Albanese

Antonio Albanese non ha bisogno di presentazioni, perché con la sua capacità attoriale e con la sua comicità è riuscito a conquistare il cuore del pubblico. Ora è pronto anche a farlo con quello dei lettori, perché il suo esordio letterario è La strada giovane, un romanzo che ci porta nel passato, all’8 settembre 1943. Nino è il protagonista delle vicende, ispirate a una storia familiare, ed è lui che ci accompagna prima in un campo di prigionia e poi nella sua fuga per tornare a casa. Un romanzo che lascia il segno, pubblicato da Feltrinelli.

La casa dei cadaveri di Jeneva Rose

Un giallo che tiene con il fiato sospeso e che porta i tre protagonisti della vicenda a fare i conti con il passato dei loro genitori. Morta la madre, e dopo che il padre li ha abbandonati anni prima, Beth, Nicole e Michael si rivedono e trovano delle vecchie videocassette nella casa di famiglia, tra queste ce n’è una registrata una notte del 1999 dove si vedono immagini inaspettate e che loro non ricordano.

Una trama intrigante, una storia che tiene incollati alle pagine, ma anche una cover eccezionale che riprende una vecchia VHS: La casa dei cadaveri di Jeneva Rose è il thriller che devono leggere coloro che cercano un romanzo avvincente. Pubblicato da Newton Compton.

La famiglia di Jo Nesbo

I lettori di Jo Nesbo avranno ben chiaro chi sono i protagonisti di La famiglia: Carl e Roy Opgard, infatti, sono anche i personaggi principali di Il fratello. E sono pronti a farci vivere un’altra storia ricca di suspense, raccontata con lo stile molto apprezzato di questo autore, una storia che ci porta a conoscere dove sono arrivati, quali sono i loro interessi e cosa sono disposti a fare pur di perseguirli. Un libro che si lascia leggere tutto d’un fiato e che è imperdibile per tutti i fan di Nesbo. Pubblicato da Einaudi.

Game of Desire di Hazel Riley

Un romantasy che in tantissimi stavano attendendo: per chi cerca le storie d’amore, condite da colpi di scena, appassionanti e che mescolano il genere romance a quello fantasy, Game of Desire di Hazel Riley è la storia perfetta. La protagonista è Aphrodite Lively, figlia di Crono e cresciuta sull’Olimpo, un’isola. La sua vita è in pericolo, dal momento che tre ragazze che le somigliano vengono trovate morte, così le viene affidata una guardia del corpo. Il resto, però, lo dovete scoprire voi. Il libro (che fa parte di una serie) è pubblicato da Sperling & Kupfer.

L’alba sulla mietitura. Hunger games di Suzanne Collins

Gli amanti della saga distopica Hunger games (di cui esistono anche i film) non possono non sapere che è uscito L’alba sulla mietitura. Hunger games di Suzanne Collins, prequel della trilogia originale. La storia, infatti, si svolge 24 anni prima e ha come protagonista Haymitch Abernathy, già conosciuto nei volumi dopo. Insomma pronti a tornare nel mondo nato dalla penna di Suzanne Collins? Il romanzo è stato pubblicato da Mondadori.

Le parole fanno il solletico di Daniel Pennac e Stefano Bartezzaghi

Un libro per bambini, ma che è perfetto anche per gli adulti, perché la narrativa per ragazzi è proprio così: un concentrato di bellezza, di metafore, di linguaggi e di consigli di cui spesso ci dimentichiamo. E allora ecco che le storie surreali e divertenti che si leggono nel libro Le parole fanno il solletico di Daniel Pennac e Stefano Bartezzaghi sono per tutti. Un libro da leggere da soli, con i ragazzi più giovani, insieme a tutta la famiglia. Pubblicato da Salani, età di lettura dai 9 anni.

