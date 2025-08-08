Inquietanti, ricci di misteri e di colpi di scena: per chi ama i gialli questi sono i titoli da leggere questa estate

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

123RF Libri gialli da leggere durante l'estate 2025

L’estate è quel momento dell’anno in cui abbiamo più tempo libero, complici le ferie, le lunghe giornate in cui ci si può concedere un pizzico di pigrizia e del tempo per sé. Ed ecco che i migliori compagni di viaggio nel tempo delle vacanze non possono che essere i libri. Magari gialli, con quel pizzico di adrenalina e mistero che rendono ogni lettura intrigante e appassionante.

Per prendere spunto ci si può rivolgere alla classifica di Amazon che riporta quelli più acquistati questa estate, andando a selezionare le uscite più recenti tra gialli classici, thriller e noir. E poi lasciare che queste storie ci tengano compagnia con i loro misteri, con le loro trame tessute per tenere il lettore con il fiato sospeso, con le loro storie punteggiate di enigmi. I gialli da leggere sotto l’ombrellone (ma non solo) durante l’estate 2025.

Chiudile gli occhi di Lisa Regan

Chi ama i thriller polizieschi troverà in Chiudile gli occhi di Lisa Regan (pubblicato da Bookouture) il romanzo perfetto con la giusta dose di misteri, indagini e segreti da scovare. Tutto inizia quando la detective Josie Quinn trova il corpo di una giovane donna assassinata lungo un ruscello, la cosa più strana è che sul suo fianco è stato impresso un segno: un marchio da bestiame. Lo stesso che mostra di avere anche la medico legale che si è occupata dell’autopsia. Poi viene trovato un altro corpo con lo stesso segno. Un’indagine che lascia senza fiato, ricca di azione e adrenalina. Per chi cerca un libro impossibile da smettere di leggere.

Chiudile gli occhi di Lisa Regan Un thriller poliziesco che lascia senza fiato

La vacanza perfetta di Jeneva Rose

Cosa c’è di meglio di un romanzo che si intitola La vacanza perfetta mentre si è in ferie? Soprattutto se si amano i gialli e le trame inquietanti, perché è quello che promette di offrire il libro firmato da Jeneva Rose e pubblicato da Newton Compton Editori. Grace Evans decide di staccare dalla sua vita frenetica di New York e di prendersi una vacanza in un ranch nel Wyoming, ma se all’inizio con il padrone di casa si instaura un legame sempre più stretto, poi iniziano a emergere dettagli inquietanti. E se la vacanza nel posto perfetto si trasformasse in un incubo? Il romnzo ideale per chi cerca colpi di scena e storie coinvolgenti.

Offerta La vacanza perfetta di Jeneva Rose Un thriller ricco di colpi di scena

Strani disegni di Uketsu

Uno dei casi editoriali dell’estate è senza ombra di dubbio il romanzo Strani disegni di Uketsu, un libro inquietante e ricco di misteri, almeno tanto quanto è misterioso il suo autore di cui non si conosce il viso. La storia si dipana attraverso disegni da interpretare ed eventi che sembrano non collegati da loro: un blog con illustrazioni che celano una scena spaventosa, il disegno di un bambino con un messaggio oscuro e lo schizzo di un uomo poco prima di morire. Perfetto per chi ama gli enigmi e le storie crime ricche di inquietudine. È pubblicato da Einaudi.

Offerta Strani disegni di Uketsu Un romanzo inquietante e particolarissimo

Sangue marcio di Antonio Manzini

Un romanzo che torna in libreria dopo 20 anni: si tratta di Sangue marcio di Antonio Manzini, pubblicato da Piemme. Era l’esordio dell’autore e ora è pronto a tenerci nuovamente con il fiato sospeso. Si tratta di una storia che ci porta a conoscere Pietro e Massimo, che sono stati due bambini privilegiati, almeno fino al 1976 quando il padre viene arrestato con l’accusa di essere “il mostro delle Cinque Terre”. Anni dopo sono diventati uno un cronista di nera, l’altro un commissario di polizia e si ritrovano entrambi sulle tracce di un serial killer… potrebbe essere l’occasione per affrontare una rea dei conti anche sul loro passato. La lettura adatta a chi cerca una psicologia dei personaggi tratteggiata perfettamente.

Offerta Sangue marcio di Antonio Manzini Un libro che scava nella psicologia dei personaggi

1991. La prima indagine di Franck Sharko di Franck Thilliez

Chi cerca l’inquietudine sa che nei libri di Franck Thilliez la troverà in abbondanza: questo autore è bravissimo a creare trame che accompagnano i lettori nell’abisso più nero. Perfettamente congeniate, ricche di colpi di scena, quasi labirintiche, le sue storie sono la sintesi perfetta per chi ama i thriller. E così fa anche il suo ultimo romanzo 1991. La prima indagine di Franck Sharko in cui ci riporta negli anni Novanta, un tempo in cui le indagini procedevano ancora con mezzi obsoleti rispetto a quelli moderni, quando il protagonista è l’ultimo arrivato nella sede dell’anticrimine di Parigi ed è pronto a far vedere quanto vale.

Non mentire di Freida McFadden

Proviamo di immaginare di rimanere bloccati da una bufera in una tenuta abbandona che stiamo visitando mentre cerchiamo casa. E proviamo a immaginare che quella magione si appartenuta a una psichiatra scomparsa senza lasciare traccia, ma che in una stanza segreta ci siano le registrazioni delle sue sedute. Ascoltandole si potrebbe scoprire una scioccante verità. Questo è ciò che troviamo in Non mentire di Freida McFadden, un romanzo inquietante e misterioso, avvincente e ricco di colpi di scena, pubblicato da Newton Compton.

Offerta Non mentire di Freida McFadden Un giallo inquietante e avvincente

L’educazione delle farfalle di Donato Carrisi

Donato Carrisi è un altro di quegli autori eccezionali che sono capaci di regalare ai lettori storie ricche di adrenalina, ma anche di misteri da risolvere e con personaggi tratteggiati alla perfezione. Così fa in L’educazione delle farfalle – pubblicato da Longanesi – che ci porta in una notte durante la quale una casa di legno brucia. Con uno stile inconfondibile Carrisi tesse una trama coinvolgente e che cattura i lettori pagina dopo pagina. Per chi cerca un libro indimenticabile.

Offerta L’educazione delle farfalle di Donato Carrisi Un romanzo imperdibile di un genio del genere giallo

Gli omicidi dei tarocchi di Barbara Baraldi

Viene presentato come un giallo magnetico e visionario, stiamo parlando di Gli omicidi dei tarocchi di Barbara Baraldi pubblicato da Giunti. Una storia che ci accompagna a Trieste, qui un killer ha già commesso due delitti e sulle scene del crimine vengono rivenute carte dei tarocchi. Il dettaglio che non lascia scampo? Sono state realizzate dalla sorella della commissaria Emma Bellini. Peccato che le due non si parlino da anni. Un romanzo che ci porta in un’indagine serrata e coinvolgente, la lettura indicata a chi ama i polizieschi.