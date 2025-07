iStock Libri estate 2025: i titoli da leggere

La vita è fatta di storie: quelle che viviamo, quelle che sogniamo, quelle che leggiamo. E sono proprio i libri uno dei veicoli più grandi e importanti delle emozioni umane: sono un luogo sicuro in cui cercare conforto e confronto, in cui leggere gli altri per cercare sé stessi, ma anche semplicemente per divagare e per trascorrere momenti di relax senza dover per forza pensare a qualcosa.

E quindi in estate, una delle stagioni in cui le vacanze o le ferie sono più frequenti, cosa c’è di meglio di un romanzo per trascorrere il tempo e per tenerci compagnia? Non importa il genere, la cosa importante è che riesca a catturarci e a portarci con sé parola dopo parola, pagina dopo pagina.

Dieci libri da leggere durante l’estate 2025, dalla narrativa ai romanzi storici, dalle storie d’amore ai gialli che tengono con il fiato sospeso.

L’anniversario di Andrea Bajani

L’estate coincide, anche, con il Premio Strega uno di più importanti a livello nazionale. Ed è quindi il momento ideale per leggere il romanzo vincitore, nel caso del 2025 si tratta di L’anniversario di Andrea Bajani, pubblicato da Feltrinelli. Un romanzo che entra dentro una famiglia, ne mostra il “tolitarismo” e racconta la rinascita e la liberazione di un figlio che se ne va, vede i genitori per l’ultima volta e poi cambia numero di telefono, casa e continente. Un libro che ha vinto anche il Premio Strega Giovani.

I venti di Mario Vargas Llosa

I venti, pubblicato da Einaudi, è il libro pubblicato postumo di Mario Vargas Llosa tradotto da Federica Niola. Un romanzo breve e malinconico, che vede come protagonista un anziano che vaga per le strade di Madrid senza trovare la sua casa, ma perdendosi in questa grande città e riavvolgendo il filo della memoria. Mario Vargas Llosa è stato Premio Nobel nel 2010 ed è mancato ad aprile di quest’anno. Questo romanzo breve è una lettura di poco meno di 100 pagine, ma che vale la pena fare.

Io che ti ho voluto così bene di Roberta Recchia

Un libro intenso ed emozionante, una storia narrata in maniera scorrevole e coinvolgente: Roberta Recchia in Io che ti ho voluto così bene – pubblicato da Rizzoli – ci racconta di Luca un ragazzino a metà strada tra infanzia e adolescenza che, durante un’estate della gioventù, si scontra con un evento che gli cambia la vita. Dal suo paesino di mare dove vive con la famiglia, infatti, viene fatto trasferire al nord dallo zio, dove impara a mettere nuove radici. Una storia indimenticabile.

La levatrice di Bibbiana Cau

Una storia al femminile, che ci mostra due donne: Mallena e Angelica, una levatrice l’altra ostetrica, entrambe mosse da un desiderio di libertà e indipendenza. La levatrice di Bibbiana Cau – pubblicato da Casa Editrice Nord – ci porta nella Sardegna di inizio Novecento, alla scoperta di persone umili e schive, ma accomunate dal senso di comunità. Un libro che lascia il segno.

In guerra e in amore di Ildefonso Falcones

Il libro di esordio di Ildefonso Falcones è stato La cattedrale del mare un vero e proprio capolavoro che ci porta nella Barcellona del passato e da cui è stata tratta una serie tv. Mentre con In guerra e in amore – pubblicato da Longanesi – facciamo un viaggio a ritroso nel tempo e torniamo al 1442 e al Regno di Napoli. Tra i personaggi vi sono Arnau Estanyol, conte e compagno d’armi e di caccia del re (nipote del bastaix che ha contribuito a innalzare la chiesa Santa Maria del Mar a Barcellona), Sofia, vedova che si muove con facilità tra le trame della politica e i rapporti tra gli spagnoli e l’antica aristocrazia napoletana, e Gaspar che cerca di ostacolare il fratello Arnau. Insomma, una storia intrigante, che ha sullo sfondo la bellezza di questo tratto di Italia.

Tutto troppo segreto di Anna Premoli

Una delle regine italiane dei libri rosa è tornata e lo ha fatto con un romanzo frizzante, intrigante, che mescola un pizzico di giallo ai sentimenti. Protagonisti di Tutto troppo segreto di Anna Premoli, pubblicato da Newton Compton, sono Violante e Amedeo fiscalisti e investigatori che di metteranno alla prova con una scomparsa ricca di mistero. Un romanzo rosa coinvolgente e romantico.

Red. Colpo di fulmine di Stefania S.

Red. Colpo di fulmine di Stefania S. – edito da Sperling & Kupfer – ci accompagna in Scozia dove conosciamo Scarlett e Ace, lei che arriva a Edimburgo nell’estate del suo 17esimo compleanno per lavorare in una caffetteria, lui studente universitario modello ma che nasconde altro. La loro storia d’amore, ma anche verità non dette, il passato, le paure, sono alla base di questo romanzo per le più romantiche.

Sangue marcio di Antonio Manzini

Un giallo che scava nel passato, che ci mostra due fratelli prima e dopo. Il prima di Pietro e Massimo è quello di una famiglia privilegiata, di due bambini che hanno tutto. Fino al 1976 quando il padre viene arrestato e poi ribattezzato “il mostro delle Cinque Terre”. I due vengono divisi e crescono diventando uno un cronista di nera, l’altro un commissario di polizia. Oggi si ritrovano a causa di una scia di delitti, di un serial killer spietato. Il romanzo è Sangue marcio di Antonio Manzini, Piemme, libro d’esordio dell’autore che torna nuovamente in libreria.

Gli omicidi dei tarocchi di Barbara Baraldi

Gli omicidi dei tarocchi di Barbara Baraldi – pubblicato da Giunti – è un libro giallo che ci accompagna a Trieste, dove la commissaria Emma Bellini si ritrova a dover fare i conti con un serial killer che lascia sulla scena dei suoi omicidi delle carte dei tarocchi. Ma si tratta di carte particolari, perché a realizzare a mano è stata sua sorella, con la quale non parla da tempo. Un romanzo che non solo ci porta a scavare in un enigma ma ci mostra anche il legame tra sorelle.

Il sogno. L’Europa s’è desta di Roberto Benigni e Michele Ballarin

Il sogno. L’Europa s’è desta di Roberto Benigni e Michele Ballarin con Stefano Andreoli è il libro che racchiude il monologo dell’attore, il testo di uno spettacolo che ha incantato i telespettatori, ma non solo perché si tratta di una versione che è stata ampliata e approfondita. Imperdibile.

