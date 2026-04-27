Elodie rivede Iannone in discoteca. L’indiscrezione: “Matrimonio annullato con Franceska”

Elodie, Andrea Iannone e Franceska Nuredini insieme in discoteca. Svolta nel rapporto e una voce che parla chiaro: questo matrimonio non s'ha da fare

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Elodie

Con Elodie, il confine tra musica, amore e cronaca rosa è sempre sottilissimo. Basta una foto, un duetto o una serata in discoteca per riaccendere le fantasie dei fan e trasformare una semplice apparizione in un piccolo caso social.

È successo di nuovo questo weekend, quando la cantante si è ritrovata in una discoteca milanese con due figure molto importanti del suo recente passato e presente sentimentale: l’ex compagno Andrea Iannone e la ballerina Franceska Nuredini.

Negli ultimi mesi, al di là del chiacchieratissimo duetto con Marracash, l’ex storico che continua a rappresentare uno dei capitoli più iconici della sua vita privata, l’attenzione si era spostata proprio su Franceska.

Le due non hanno mai confermato ufficialmente una relazione, ma i social (e i paparazzi) hanno raccontato molto: viaggi condivisi, scatti complici, abbracci, sguardi e una confidenza che ha fatto pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia.

E ora ecco ricomparire anche Iannone. Proprio come nei più appassionanti degli intrecci televisivi.

Elodie, Franceska e Iannone nella stessa discoteca

Sabato 25 aprile, Elodie, Franceska Nuredini e Andrea Iannone si sono rivisti in una nota discoteca di Milano. In alcuni video divulgati sui social – e diventati prontamente virali – si vede prima la Di Patrizi abbracciata alla sua ballerina, in un momento di grande complicità culminato in un bacio che ha inevitabilmente acceso nuove interpretazioni. Poco distante, nello stesso privé, c’era lo sportivo.

Nei frame il 36enne appare rivolto proprio verso la cantante, quasi a cercarla con lo sguardo: dettaglio che non è sfuggito ai follower più attenti. Nessuna tensione apparente: solo musica, sorrisi e quella curiosa coincidenza che basta a trasformare una serata qualsiasi in un racconto da copertina.

Non è chiaro se i tre abbiano parlato o se siano arrivati insieme alla festa, ma il solo fatto di trovarli nello stesso spazio ha scatenato commenti e teorie. A detta di alcuni Elodie e Iannone potrebbero aver ritrovato un rapporto cordiale dopo le tensioni degli ultimi mesi.

Tra l’altro Andra avrebbe definitivamente archiviato la sua liaison con Rocio Munoz Morales, sbocciata qualche mese fa ma mai decollata del tutto.

Elodie e Franceska non si sposano

Intanto, sempre secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete, non ci sarebbe alcun matrimonio in vista tra Elodie e Franceska Nuredini. Nonostante la presenza di due misteriosi anelli, sembra che le due non siano intenzionate a compiere il grande passo.

La priorità, almeno per ora, sarebbe il loro rapporto, che procederebbe serenamente, e soprattutto i rispettivi impegni professionali. Elodie avrebbe scelto di rallentare i ritmi rispetto agli ultimi mesi, pur restando una presenza costante nel panorama mediatico e concentrandosi già sulla preparazione del tour previsto per il prossimo anno.

Anche Franceska starebbe vivendo una fase di crescita professionale importante. Dopo aver lavorato al fianco della cantante ed essere apparsa in diversi programmi televisivi, l’italo-albanese sarebbe pronta a ritagliarsi uno spazio più ampio nel mondo dello spettacolo.

Pare sia in lizza per prendere parte alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che molto probabilmente sarà condotta da Belen Rodriguez. Ma la 24enne sarebbe stata contattata anche dalla produzione di Pechino Express che, dopo aver convinto Chanel Totti, sarebbe decisa a far conoscere al grande pubblico anche Franceska.

In entrambi i casi avrebbe l’appoggio di Elodie, più che mai convinta che la Nuredini possa avere un futuro nel mondo dello spettacolo al di là della danza.