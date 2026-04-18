Isola dei Famosi, Belen conduttrice e i primi naufraghi: le indiscrezioni sulla nuova edizione

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IPA Belen Rodriguez

Mentre sta per calare il sipario del Grande Fratello Vip, già da qualche settimana i riflettori sono tutti puntati sulla nuova edizione dell‘Isola dei Famosi. La nuova stagione del reality di Canale5 subirà diversi cambiamenti: al timone, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare Belen Rodriguez, mentre cominciano a sbucare fuori i nomi dei primi naufraghi.

Isola dei Famosi, le novità sulla nuova edizione: la conduzione di Belen Rodriguez si fa sempre più vicina

Fervono i preparativi della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi. Mentre gli appassionati di reality show attendono con ansia la finale del Grande Fratello Vip – che a quanto pare potrebbe allungarsi fino al 19 maggio – cominciano a diffondersi le prime notizie sul survival show di Canale5, che a quanto pare vedrà tante novità.

Il cambiamento più importante riguarderà la messa in onda: la prossima edizione dell’Isola dei Famosi infatti non sarà in diretta. Il programma verrà interamente registrato e trasmesso solo in un secondo momento, evitando tempi morti e curando al meglio i contenuti. Tra le modifiche della trasmissione ci sarà anche quella che riguarda lo studio: la conduzione avverrà in loco, senza opinionisti e pubblico.

C’è vento di cambiamento anche riguardo alla conduzione del reality show: a riaccendere ufficialmente il dibattito è stato Il Tempo, che ha scritto: “È corsa a tre per presentare la prossima edizione dell’Isola dei Famosi tra Belen, Ventura e Gentili su Canale5…”. Secondo le indiscrezioni più insistenti, Belen Rodriguez sarebbe attualmente in pole position. Il suo nome, già anticipato da Vanity Fair e rilanciato da Dagospia, circola già da qualche settimana e non appare affatto casuale.

La nuova edizione dovrebbe infatti segnare una rottura netta con il passato: niente più diretta, niente più Honduras e una possibile ambientazione nelle Filippine, con registrazioni concentrate tra fine giugno e inizio luglio e una messa in onda posticipata. Il programma avrebbe un’impostazione più costruita e più controllata, con una narrazione diversa – inevitabile senza la live settimanale – che ricorderebbe per alcuni aspetti il modello di Temptation Island, con molta più post-produzione.

Per questo si punterebbe tutto su Belen: una conduttrice che, seppur non abituata al prime time e alla diretta, ha carisma da vendere. Rodriguez del resto ha un legame di lunga data col programma: nel 2008 partecipò come naufraga, esperienza che fece esplodere la sua popolarità.

I nomi dei primi naufraghi

Se da un lato il nome di Belen Rodriguez sembra quasi essere dato per certo, non è detto che la rete voglia invece puntare sull’usato sicuro. Serpeggia il nome di Veronica Gentili, alla guida del programma lo scorso anno, ma soprattutto quello di Simona Ventura, legata indissolubilmente all’Isola dei Famosi. Per tanti anni al timone dello show, dopo un periodo lontano da Mediaset, è rientrata gradualmente, prima come opinionista del reality nell’edizione condotta da Veronica Gentili, poi alla guida della versione nip del Grande Fratello.

Il suo ritorno alla conduzione dell’Isola avrebbe un valore chiaro: riprendere in mano il format affidandolo a chi lo ha reso iconico. Ed è sempre Il Tempo a diffondere i nomi dei primi naufraghi: tra i nomi valutati come concorrenti ci sarebbero Carmen Russo, la modella Chiara Basso e il figlio Nicolò Bettarini. La presenza di madre e figlio nella stessa edizione, in ruoli diversi, potrebbe rivelarsi un grande elemento di curiosità per il pubblico, attirando ancora più l’attenzione su un’edizione già carica di novità.