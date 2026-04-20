Elodie e Marracash insieme sul palco della Barona: dov’era Franceska Nuredini

Una coppia è per sempre. l'affetto tra Elodie e Marracash è probabilmente eterno, ma l'amore per Franceska Nuredini è un bellissimo presente. E alla Barona c'era anche lei

IPA Elodie e Franceska Nuredini

Inaspettato e bellissimo. È quello che è successo sabato 18 aprile alla Barona, il quartiere milanese in cui Marracash è cresciuto e che ha scelto come palcoscenico per il suo Marra Block Party: un evento di quartiere, concepito prima di tutto per i residenti, esaurito in poche ore e trasformato poi in uno dei momenti musicali più chiacchierati del mese. Sul palco a cielo aperto di via Enrico De Nicola, tra i suoi di sempre, Marracash ha accolto una ospite speciale: Elodie, sua ex compagna, salita a sorpresa per duettare sulle note di Niente canzoni d’amore.

Il brano, uscito nel 2016, ha accompagnato gli anni in cui i due erano insieme – dal 2019 al 2021 – ed è diventato nel tempo una specie di sigillo affettivo che nessuno dei due ha mai avuto fretta di rimuovere. Elodie lo aveva già cantato nel suo concerto a San Siro nel 2025, quasi a voler ribadire che certi capitoli non si archiviano mai. L’esibizione alla Barona si è chiusa con un abbraccio, ripreso da decine di video circolati sui social nelle ore successive, che hanno riacceso la nostalgia di chi quella storia d’amore la ricordava bene. In molti hanno sperato in un ritorno di fiamma, che però non si è mai verificato. Entrambi sono andati avanti con le loro vite e quello che rimane è un legame che si è trasformato.

Elodie e Marracash, c’è anche Franceska

Cinque anni dopo la fine della relazione, quello tra Elodie e Marracash è rimasto uno degli esempi più riusciti di separazione che diventa amicizia solida, senza strascichi pubblici e senza il bisogno di dichiararsi ogni volta. Il rapper, notoriamente riservato sulla propria vita privata, avrebbe persino espresso in modo informale il proprio sostegno al nuovo capitolo sentimentale di Elodie, una “benedizione”, secondo quanto riportato da Oggi, nei confronti del legame tra la cantante e Franceska Nuredini.

Tra i tanti video del concerto ne è circolato uno che mostra Franceska Nuredini dietro le quinte, poco prima che Elodie salisse sul palco. Una presenza discreta, tutt’altro che casuale perché la ballerina 23enne, con cui Elodie ha ufficializzato la relazione a fine marzo attraverso una serie di scatti condivisi sui social, era lì a pochi metri dall’ex, senza drammi, anzi, ma con la voglia di partecipare a qualcosa di speciale. Franceska, dal canto suo, aveva già raccontato in un’intervista a Le Mile Magazine che il legame con Elodie va ben oltre il palco: “È stata un’esperienza estremamente appagante, sia artisticamente che personalmente. Sul palco mi sono sentita libera di essere veramente me stessa”.

Il futuro di Elodie e Marracash

La serata alla Barona ha risvegliato anche un’altra curiosità: quella su un possibile progetto musicale tra Marracash ed Elodie, di cui si parlava già a febbraio come ipotesi concreta. Il duetto di sabato sera potrebbe essere stato più di una semplice reunion nostalgica ma essere l’assaggio di qualcosa che sta per arrivare, con buona pace dei fan di entrambi, che da anni sperano in una nuova collaborazione ufficiale. Per ora, restano le immagini di un palco di quartiere, un abbraccio e una canzone che, a quanto pare, non ha ancora finito di dire quello che ha da dire.